Баста, Лобода и Little Big споют на VK Fest в Санкт-Петербурге

На VK Fest 2021 выступят Баста, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, Nilleto (помните же его "Любимку"?), Zivert, Артур Пирожков, Артем Качер, "Пошлая Молли", Markul, Ramil', Rauf & Faik, Дора, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB, Wildways, "ЛАУД", Елка и многие другие.
Как обещают организаторы, всего можно будет посмотреть около 70 различных сетов.
Главная ставка сделана на представителей танцевальной музыкальной культуры, R&B, плюс немного электроники и поп-панка.
Будет отдельная площадка и для выступления стендаперов, блогеров и других популярных спикеров - что правильно и в тренде времени.
Стоимость входного билета на один день пока 1700 рублей. А те, что были куплены в прошлом году на VK Fest-2020, из-за пандемии проходившей в формате онлайн, останутся действительными.
При этом вход детям до 13 лет запрещен. Не пустят на фестиваль с животными, самокатами, велосипедами, а также со спиртными напитками.
В прошлый раз VK Fest проводился в режиме офлайн в 2019 году и тогда его посетили 95 тысяч зрителей.