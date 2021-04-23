Артемий Лебедев разработает для Мурманска архитектурный дизайн-код

Мурманск получит свой собственный дизайн-код, который будет определять облик города. Об этом сообщил известный российский дизайнер Артемий Лебедев, команда которого в ближайшее время начнет работать над этим проектом совместно с Центром городского развития и Мурманской области и региональным министерством градостроительства и благоустройства.

Дизайн-код - это проиллюстрированный свод правил и рекомендаций по городскому планированию, развитию и оформлению пространства. Благодаря ему должен быть сформирован стилистически единый, уникальный, комфортный и безопасный облик города, отметили в областной администрации.

- Городу не хватает ярких красок и упорядоченности в общественном пространстве. Нужно это менять, - подчеркнули в министерстве.

Участники проекта начали работу с социологических исследований, интервью и опросов мурманчан, чтобы выяснить, каким хотят видеть город сами его жители. Одновременно ведется работа над тем, какими должны быть цвета фасадов домов Мурманска. До сих пор в Мурманске выбор цветов для покраски зданий не имел какой-либо продуманной системы.

Первые результаты этой работы будут обнародованы 27 апреля на презентации региональной программы развития и благоустройства областного центра "Наш Мурманск".