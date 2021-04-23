Фестиваль "Кинолес" объявил программу кинопрактикума

С 16 по 18 июля в Петербурге пройдет фестиваль короткометражного кино "Кинолес".
Фестиваль "живого кино" под открытым небом, в котором вместо красных ковровых дорожек - цветочные поляны, проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга.
В центре фестиваля открытый смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми российскими режиссерами - студентами и выпускниками кинематографических вузов. Кинопоказы проходят в вечернее время под открытым небом на живописном берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга (поселок Лисий Нос, пляж "Морские Дубки").
Помимо кинопоказов. "Кинолес" представляет образовательную программу.
В рамках фестиваля с 24 апреля по 26 июня пройдет кинопрактикум - серия мастер-классов от профессионалов киноиндустрии, преподавателей ведущих киношкол России. Адресованы они и начинающим кинематографистам, и тем, кто просто увлекается видеосъемкой, будут проходить в аудитории 1324 Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Программа мастер-классов
24 апреля - Анна Ганшина "Диалоги в киносценарии"
30 апреля - Ксения Охапкина "Режиссура документального кино"
15 мая - Ярослав Кузин "Бюджет короткого метра"
22 мая - Дмитрий Астрахан "Работа режиссера с актером"
29 мая - Владимир Ефимов "Раскадровка для начинающих"
11 июня - Анастасия Немтерова "Планирование и организация съемочного процесса"
19 июня - Николай Котяш "Режиссура короткого метра"
26 июня - Александр Носовский "Основы киноосвещения и работа со светом".