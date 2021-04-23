На пляже Петербурга спасли истощенного тюлененка

Истощенного и обессиленного тюлененка спасли сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы на пляже "Ласковый" в поселке Солнечное Курортного района Северной столицы.

Тюлененка заметили местные жители и вызвали специалистов. Малыша напугал шум лодок, он вылез из воды и пополз по песчаному пляжу.

Животное поймали с помощью большого сачка и отвезли в центр реабилитации ластоногих в поселке Репино.

Проблема осиротевших истощенных тюленят для Петербурга очень актуальна. Каждый год к берегу прибиваются детеныши тюленя, они могли потерять маму, например, во время шторма. Самостоятельно в дикой природе тюленята выжить не могут, без помощи человека они погибнут.

Поэтому тюленят вывозят в центр реабилитации, где лечат и откармливают, а летом выпускают в природу.