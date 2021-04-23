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23.04.2021 16:58

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка по итогам 2020 года

Сбербанк провел годовое Общее собрание акционеров, подведя итоги 2020 года.
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Как отметил Президент Сбербанка, за прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%. Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

В 2019 году Сбер заплатил рекордные для России дивиденды - 422,4 млрд рублей. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов.

В этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года. Акционеры получат 422,4 млрд рублей (56% чистой прибыли от МСФО), или 18,7 рубля на одну акцию. В дальнейшем, согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда - Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.

Прямая речь

Герман Греф Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы - и я совершенно убежден, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии.

Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка:

- 2020 год был важным для работы ПАО Сбербанк. Была и смена основного акционера, им стало Правительство, была утверждена новая стратегия до 2023 года, был принят новый кодекс корпоративного управления, дивидендная политика. Много было сделано нового, того, что двигает Сбербанк и Группу Сбер.

За прошлый год компания получила очень хорошие финансовые результаты. Вырос курс акций, подрос капитал. Второй год подряд принимается решение о выплате дивидендов в размере, который превышает тот уровень, который обычно выплачивает компания. Это повышает и капитализацию Сбербанка и создает дополнительный интерес инвесторов к Группе Сбер.

Сберегательный банк - хороший актив для инвесторов. Правительство Российской Федерации, став акционером, тоже позитивно оценивает работу за прошлый год.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-центром Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

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