Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка по итогам 2020 года

Сбербанк провел годовое Общее собрание акционеров, подведя итоги 2020 года.

Как отметил Президент Сбербанка, за прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%. Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

В 2019 году Сбер заплатил рекордные для России дивиденды - 422,4 млрд рублей. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов.

В этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года. Акционеры получат 422,4 млрд рублей (56% чистой прибыли от МСФО), или 18,7 рубля на одну акцию. В дальнейшем, согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда - Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.

Прямая речь

Герман Греф Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы - и я совершенно убежден, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии.

Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка:

- 2020 год был важным для работы ПАО Сбербанк. Была и смена основного акционера, им стало Правительство, была утверждена новая стратегия до 2023 года, был принят новый кодекс корпоративного управления, дивидендная политика. Много было сделано нового, того, что двигает Сбербанк и Группу Сбер.

За прошлый год компания получила очень хорошие финансовые результаты. Вырос курс акций, подрос капитал. Второй год подряд принимается решение о выплате дивидендов в размере, который превышает тот уровень, который обычно выплачивает компания. Это повышает и капитализацию Сбербанка и создает дополнительный интерес инвесторов к Группе Сбер.

Сберегательный банк - хороший актив для инвесторов. Правительство Российской Федерации, став акционером, тоже позитивно оценивает работу за прошлый год.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-центром Северо-Западного банка ПАО Сбербанк