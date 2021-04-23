Спектакль Театра кукол Карелии "О рыбаке и рыбке" получил "Золотую маску"

Новости

В Москве парковка на майские праздники станет бесплатной 10:23
В Крыму бывшего военного осудили на восемь лет за торговлю наркотиками 10:21
Захарова: Пандемия коронавируса выявила "колоссальные" проблемы на Западе 10:19
Видео: В Петербурге на улицах начали выгуливать робособак 10:16
В Дагестане отличница получила золотую медаль с помощью прокуратуры 10:12
В Алуште сотрудника прокуратуры уличили в организации незаконной миграции 10:04
Медведев: Конфликт на востоке Украины искусственно усугубляется 10:01
В супермаркетах Петербурга нашли разбавленное молоко 09:58
Обвиняемый в убийстве девочки на Сахалине ответит еще за три преступления 09:57
Несырьевых экспортеров освободят от репатриации валютной выручки 09:49
В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал 09:48
Минтруд предложил изменить порядок назначения пенсий для части россиян 09:47
Российские войска возвращаются в части после учений в Крыму 09:39
Должникам без суда спишут 1,15 миллиарда рублей 09:19
"ВКонтакте" впервые потерял лидерство по времени пользования сервисом 09:18
Стало известно о роли Кравчука в развале СССР 09:14
В Киеве отказались вести переговоры с ЛНР И ДНР 09:11
Эксперты подсчитали потери работодателя из-за часа безделья сотрудника 08:44
Опрос: Услугами самозанятых пользуется каждая шестая компания в России 08:37
Профессор рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая 08:30
ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка 07:25
В Москве началось благоустройство проспекта Андропова - Липецкой улицы 07:17
Россия предложила США восстановить диалог для борьбы с киберугрозами 07:02
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения 06:26
В Благовещенске 6-летний мальчик упал с четвертого этажа 06:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 09:13
Рубрика: Культура

Спектакль Театра кукол Карелии "О рыбаке и рыбке" получил "Золотую маску"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Театр кукол Карелии Фото: Театр кукол Карелии
Фото: Театр кукол Карелии

Театр кукол Карелии получил Высшую национальную театральную премию "Золотая маска". Спектакль "О рыбаке и рыбке" победил в номинации "Лучший спектакль в театре кукол".

Фото: Александр Корольков/РГ
В лидерах "Золотой маски" - "Садко" Большого театра

Об этом сообщили в группе в соцсети театра. Спектакль "О рыбаке и рыбке" был выдвинут на все номинации - "Куклы/Спектакль", "Куклы/Работа режиссера" - Яна Тумина, "Куклы/Работа художника" - Кира Камалидинова и Анис Кронидова, "Куклы/Работа актера" - Марина Збуржинская.

Кстати, спектакль "О рыбаке и рыбке" был признан лучшим и получил уже республиканскую театральную премию "Онежская маска-2021". Исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская удостоилась премии за "Лучшую женскую роль", а исполнитель роли Старика Олег Романов стал обладателем Гран-При.

Премьеру спектакля "О рыбаке и рыбке" по сказке Александра Пушкина показали 24 ноября 2019 года. Это, как говорят в самом театре - "притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей". Пушкинский текст артисты раскрывают как историю о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека - через Бога - к человеку, поскольку именно "человек есть мера всех вещей".

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне
В Киеве отказались вести переговоры с ЛНР И ДНР
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Объявлен длинный список "Большой книги"-2021