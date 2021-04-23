Спектакль Театра кукол Карелии "О рыбаке и рыбке" получил "Золотую маску"

Театр кукол Карелии получил Высшую национальную театральную премию "Золотая маска". Спектакль "О рыбаке и рыбке" победил в номинации "Лучший спектакль в театре кукол".

Об этом сообщили в группе в соцсети театра. Спектакль "О рыбаке и рыбке" был выдвинут на все номинации - "Куклы/Спектакль", "Куклы/Работа режиссера" - Яна Тумина, "Куклы/Работа художника" - Кира Камалидинова и Анис Кронидова, "Куклы/Работа актера" - Марина Збуржинская.

Кстати, спектакль "О рыбаке и рыбке" был признан лучшим и получил уже республиканскую театральную премию "Онежская маска-2021". Исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская удостоилась премии за "Лучшую женскую роль", а исполнитель роли Старика Олег Романов стал обладателем Гран-При.

Премьеру спектакля "О рыбаке и рыбке" по сказке Александра Пушкина показали 24 ноября 2019 года. Это, как говорят в самом театре - "притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей". Пушкинский текст артисты раскрывают как историю о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека - через Бога - к человеку, поскольку именно "человек есть мера всех вещей".