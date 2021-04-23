Третья вакцина от коронавируса "КовиВак" поступит в 18 регионов России

До 25 апреля третья российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "КовиВак" появится в поликлиниках 18 регионов России. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

Первые поставки данной вакцины планируются в Ленинградской области, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае.

"КовиВак" - это разработка ученых из научного центра им. М. П. Чумакова РАН. Вакцина создана по классической методике и является цельновирионной. Проще говоря, она содержит полноценный вирус. Вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса.

Ученые рекомендуют эту вакцину людям со слабым иммунитетом и тем, кто уже ранее был заражен "китайским" вирусом.

Вакцину вводят дважды с разницей в 14 дней (для сравнения, разница между приемами других вакцин составляет 21 день). Клинические исследования подтвердили полную безопасность "КовиВак". В ходе клинических испытаний устойчивый иммунитет у большинства добровольцев сформировался уже на 42-й день после первой прививки.