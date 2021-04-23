Видео: Пойманную в Петрозаводске рысь выпустили в лес

В Пряжинском районе Карелии охотоведы выпустили на волю молодую рысь. Теперь она будет жить в лесу самостоятельно. На видео можно понаблюдать за тем, как все это происходило.

Напомним, в одном из районов Петрозаводска в конце марта житель города Александр Яцухно снял на видео разгуливающую рысь. Позже ее поймали и отправили в ветеринарный центр на реабилитацию.

Рыси около года, зверя подержали в центре и выпустили в лес. Однако, как отметил государственный инспектор по Пряжинскому району Минприроды республики Игорь Пономарев, хищницу будут подкармливать. Потому что в естественной среде таких молодых особей матери только с года начинают приучать к охоте.