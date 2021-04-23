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23.04.2021 09:58
Рубрика: Экономика

В супермаркетах Петербурга нашли разбавленное молоко

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургских супермаркетах продается разбавленное молоко. К такому неутешительному выводу пришли в движении "Общественный контроль", проверив десять образцов питьевого пастеризованного молока, купленного в разных магазинах.

Фото: iStock
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В семи из десяти проверенных образцов не хватало заявленной жирности и массовой доли белка. Специалисты говорят, что такая продукция должна называться не молоком, а молочным напитком.

Среди нарушителей два образца из молочных заводов в Торжке. В первом случае массовая доля белка составила 1,84 процента вместо 3. А белка оказалось полтора процента вместо двух. Во втором образце молока на этикетке была указана жирность 3,2, а по факту его было всего полтора.

Исследователей смутил еще один показатель - массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, это то, что остается от молока, когда из него убирают всю воду и жир. В лабораториях этот показатель используют как показатель натуральности молока. Если цифра меньше 8,2 процентов, значит, молоко можно считать разбавленным. В образце из Торжка доля обезжиренного молочного остатка составила 7,9 процента. В "Общественном контроле" полагают, что эта продукция была разбавлена сывороткой.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Не соответствовала ГОСТу продукция из деревни Кривское Калужской области, а также молоко собственных торговых марок двух крупных ретейлеров. А фермерское молоко из Ломоносовского района Ленобласти вовсе оказалось не питьевым. Оказалось, что его пастеризовали при температуре 60 градусов и в таком виде без кипячения его пить нельзя. Также на этикетке не содержалось информации о том, в каком конкретно фермерском хозяйстве была произведена данная продукция.

Но больше всего исследователей поразил образец с молокозавода из села Тырново Рязанской области. В этом молоке специалисты обнаружили молочный жир в следовых количествах, в "Общественном контроле" полагают, что он был полностью замещен растительными жирами.

Три образца, которые были куплены в рамках проверки, оказались соответствующими всем требованиям. Нареканий не возникло к молоку с молзоводов в Петербурге, Новгородской области и с племзавода в деревне Красноозерное Ленинградской области.

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