Военные поздравили старейшего начальника маяка в Финском заливе с юбилеем

Начальник гидрографического района Финского залива капитан 2 ранга Александр Шубин поздравил с 80-летием старейшего начальника маяка "Северный Гогландский" Николая Макоренкова. Он работает на этом маяке 54-й год.

Капитан 2 ранга добавил, что Николай Тихонович является образцом для всего личного состава гидрографической службы. На его маяке не было ни одного сбоя, маяк обеспечивает безопасность судоходства на корабельном фарватере, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Николай Тихонович Макоренков родился 21 апреля 1941 года в Смоленской области. После службы в армии начал трудиться на должности техника группы средств навигационного оборудования острова Родшер в Финском заливе, потом перешел на маяк "Северный Гогландский", где с 1983 года и является и его начальником.

Маяки и другие навигационные средства Финского залива - часть гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы.