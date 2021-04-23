Более 20 боевых кораблей ЧФ России вернулись на базу после учений в Крыму

Российские военные продолжают выводить войска, задействованные в учении в Крыму. В настоящее время по указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Подразделения соединений ВДВ, задействованные в межвидовом учении на полигоне "Опук" в Крыму, продолжают переброску. На железнодорожной станции в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения осуществили погрузку техники и вооружения, сейчас они совершают марш в пункт постоянной дислокации.

Всего в передислокации соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации.

В то же время более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации.

Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике параллельно совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн.