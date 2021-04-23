Донские ученые раскрыли тайны античного мегаполиса Танаис

В нескольких километрах от Таганрогского залива, на берегу реки Северный Донец, расположился основанный более 2300 лет назад город-крепость Танаис. На протяжении столетий остовы каменных стен, башен и защитных рвов привлекают внимание ученых, но до сих пор науке неизвестны обстоятельства гибели античного поселения. Впрочем, современные методы исследований дают надежду пролить свет на исторические тайны.

- Здешние места, богатые рыбой и дичью, привлекали людей с незапамятных времен. До прихода боспорских греков тут жили оседлые племена меотов, в честь которых Азовское море называлось Меотийским озером. Рядом с ними кочевали воинственные племена скифов, и торговля с ними сулила большие барыши жителям Древней Греции, - рассказывает научный сотрудник музея Виктория Иванова.

И вот в первой четверти III века до нашей эры в дельте Дона, на краю ойкумены, как древние греки называли цивилизованный мир, основывается торговое поселение-фактория. За счет торговли небольшое городище, состоящее из саманных хижин, стремительно превратилось в настоящий мегаполис античного мира. Судя по могильным плитам, в городе проживали эллины, римляне, семиты, фракийцы и жители Малой Азии.

"У реки и у озера находится город Танаис, создание эллинов, владеющих Боспором. Он был общим эмпорием азиатских и европейских кочевников: первые привозили рабов, кожу, а вторые - одежду, вино и прочее, что свойственно цивилизованной жизни", - писал древнегреческий географ и историк Страбон.

Фото: Николай Грищенко

Для защиты вокруг города сделали ров шириной порядка 13 метров, а стены из местного камня-ракушечника сделали толщиной около трех-четырех метров и высотой не менее семи метров. На башнях находились метальные орудия евтихоны и баллисты, которые стрелами и каменными ядрами били на 500 метров.

Древний Танаис состоял из цитадели, нижнего города и торгового порта, на его месте сейчас разместился основанный в XIX столетии казачий хутор Недвиговка. Во время расцвета города население Танаиса составляло от пяти до шести тысяч человек. Для сравнения: в средневековом Париже во времена короля франков Хлодвига проживало лишь около трех тысяч человек.

Многие дома в городе были в два этажа и имели комнаты до 35 квадратных метров, а подвалы достигали глубины двух-трех метров. Вывод нечистот осуществлялся при помощи дренажной системы в сторону рвов и реки Мертвый Донец. В середине дворов располагались колодцы и бассейны для сбора дождевой воды.

Фото: Николай Грищенко

По расчетам археологов, самая высокая башня города была высотой 18 метров и, судя по найденным амфорам с надписью "нафта" (νάφθα), в ней находился маяк для заходящих в устье реки кораблей.

- Первоначально Танаис существовал как город-полис, то есть с элементами самоуправления. От боспорского царя в нем находился посол, превсебет, но реальная власть принадлежала коллегии архонтов и лохагам, военным и гражданским чиновникам. Поскольку в городе вместе с эллинами жили варвары, то у каждой общины был собственный чиновник. При раскопках находится большое количество наконечников стрел, копий и мечей - коротких скифских акинаков и длинных сарматских, - рассказывает Виктория Иванова. - Древние путешественники мало писали о Танаисе. Поэтому мы можем опираться только на археологические данные. Первое возвращение жителей было на рубеже I века нашей эры, когда город подвергся разрушению армией боспорского царя Полемона. Через сто лет можем отметить разгром города сарматскими кочевниками. После этого в списках жителей Танаиса появляется масса ираноязычных имен, чего до этого не было. А во Великого переселения народов город оказался полностью разрушен. Жители покинули его до того, как он сгорел, забрав лишь самое необходимое. При пожаре дома как бы сложились внутрь и рухнули в подвалы, тем самым сохранив на долгие тысячелетия свое содержимое. Примечательно, что в тот период погибли все города Северного Причерноморья, и есть мнение, что Танаис уничтожили германские племена готов.

- На сегодняшний день археологи исследовали лишь около 20 процентов территории древнего Танаиса. Снова интерес к античному городу возник в середине XIX века, когда император Николай I выделил средства для раскопок, а в 1961 году был создан первый в нашей стране археологический музей-заповедник "Танаис", - рассказал директор музея, кандидат исторических наук Вадим Перевозчиков. - Раскопы городища музеефицированы и сохраняются от разрушения, об этом заботятся реставраторы музея-заповедника. Под открытым небом находится обширная экспозиция самого городища и реконструкции "Римский мост", "Хижина меота", "Башня поэтов" и огромные пифосы, древняя керамическая тара. Всего в фондах музея находится около 150 тысяч артефактов.

Фото: Николай Грищенко

Ежегодно Танаис посещают около 64 тысяч человек, но в прошлом году были введены коронавирусные ограничения. Тогда был обновлен выставочный комплекс. Тот, кто когда-либо бывал в музее-заповеднике, помнит это одноэтажное здание из красного кирпича - первое здание музея "Танаис". Построили его еще в 1961 году из щитовых деревянных конструкций практически без фундамента. В результате ремонта здание приобрело совершенно новый облик как снаружи, так и внутри. Деревянные полы заменены на плитку в античном мозаичном стиле, старое осветительное оборудование заменено на новое, появился небольшой видеозал для просмотра документальных фильмов. Специально для инвалидов-колясочников перед входом в здание сделан пандус, полы выведены на один уровень, а проемы между выставочными залами расширены. К открытию полностью обновленного здания выставочного комплекса было подготовлено несколько новых выставок, но главные события, посвященные 60-летию музея, состоятся 15 августа, в День археолога. Предполагается, что в них примут участие не только историки, но и актеры греческого театра "Одеон".