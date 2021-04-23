Микробиологи нашли молекулы, защищающие коронавирус от антител

Ученые из Института Фрэнсиса Крика совместно с коллегами сделали неожиданное открытие: молекулы билирубин и биливердин, образующиеся при распаде гемоглобина, могут подавлять связывание антител со спайковым белком SARS-CoV-2.

В своих исследованиях ученые использовали сыворотку крови и антитела переболевших коронавирусной инфекцией людей. С помощью криоэлектронной микроскопии и рентгеновской кристаллографии ученые увидели, как молекулы биливердина прочно прикрепляются к "шипу" коронавирусного белка, прикрывая его тем самым так, что антитела не могут проникнуть к целевым участкам вируса, чтобы уничтожить патоген.

Так, добавление 10 мкм биливердина уменьшало связывание антител IgG пациента с WT-спайком, снижая реактивность некоторых иммунных сывороток на целых 50 процентов. Ученые сделали вывод, что биливердин подавляет взаимодействие антител с шипом на 30, а то и 50 процентов, а сами антитела теряют свою активность, необходимую для нейтрализации вируса.

Получается, что SARS-CoV-2 сам "расчищает" себе дорогу: он повреждает кровеносные сосуды, вызывает увеличение числа иммунных клеток, из-за этого в крови повышается уровень билирубина и биливердина, молекулы которых помогают вирусу защититься от антител организма.

Это открытие объясняет один из парадоксов COVID-19, когда у человека выявлен высокий уровень антител к коронавирусу, тем не менее они переносят болезнь в тяжелой форме.

Работы над изучением функций биливердина и других метаболитов гемоглобина продолжается, сообщает издание Science Advances.