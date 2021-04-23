Потомок де Голля почтит память солдат Сталинградской битвы

Французские исследователи Второй мировой войны посетят Волгоград чтобы принять участие в проекте "Сталинград 2021".

Участники проекта во главе с Бертраном де Голлем - потомком лидера французского сопротивления - примут участие в церемонии перезахоронения солдат Красной армии, погибших в Сталинградской битве.

Ранее работники поисковой экспедиции нашли останки 19 советских бойцов и двух солдат армии противника. Останки советских солдат будут переданы на захоронение на Россошинское военное мемориальное кладбище - немецких военнослужащих передадут в Германию.