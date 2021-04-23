В Волгоградской области мужчину осудили на семь лет за смертельное ДТП

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 46-летнему местному жителю, совершившем наезд на двух молодых людей, сообщает прокуратура региона.

Трагическое происшествие произошло 7 августа 2019 года. Обвиняемый на автомобиле Nissan Patrol около часа ночи ехал по улице Пугачевской и, несмотря на хорошую освещенность дороги, сбил пешеходов - парня 22-х лет и девушку 23-х лет, которые шли вдоль края проезжей части. Молодой человек скончался на месте происшествия, девушка получила легкие травмы.

- Водитель полностью признал свою вину, отметила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденный обязан выплатить родителям погибшего более 1,7 миллиона рублей компенсации.