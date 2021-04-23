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23.04.2021 10:04
Рубрика: Происшествия

В Алуште сотрудника прокуратуры уличили в организации незаконной миграции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника прокурора Алушты, который обвинен в организации незаконной миграции и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

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Коррупционная история, по версии следствия, началась с обращения двух граждан Украины к риэлторам с просьбой продать их квартиру в Алуште. Риэлторы подыскали покупателя и предложили ее владельцам приехать в Крым для оформления сделки. Однако последние пояснили, что не могут посетить полуостров из-за действующих в РФ антиковидных ограничений.

- Тогда риэлторы обратились за содействием к своему знакомому - старшему помощнику прокурора Алушты, - пояснила старший помощник руководителя управления Ольга Постнова. - Сотрудник надзорного ведомства пообещал, что за денежное вознаграждение может предоставить справки для въезда и выезда на имя граждан Украины под предлогом их лечения в медучреждении Республики Крым. Получив согласие, он пустил в ход подложные справки, по которым граждане Украины пересекли государственную границу России.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Но в момент передачи 130 тысяч рублей сотрудника прокуратуры задержали оперативники ФСБ. Сейчас фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба и организации незаконной миграции. Свою вину он признал и начал сотрудничать со следствием, поэтому обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, после получения данных о совершенном преступлении старший помощник прокурора уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и опороченную честь ведомства.

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