В Краснодаре пройдет "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола

На арене краснодарского "Баскет-холла" в субботу, 24 апреля, состоится традиционный ежегодный "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

Команды начнут игру в следующих составах: сборная "Запада" - Даниил Плужников, Дмитрий Попов (оба - МГАФК), Сергей Антонюк (Спарта-КубГТУ), Владислав Крушельницкий (КФУ "Грифоны"), Руслан Власов (ОрелГУ); сборная "Востока" - Ярослав Пислегин (УдГУ СШОР-3), Рамиль Бадаев (СамГТУ), Денис Копущу (ТПУ), Константин Великанов (УрФУ "Уралмаш"), Дмитрий Андреев (КузГТУ).

- Очень приятно, что "Матч Звезд" АСБ в этом году пройдет в нашем городе. Это важно для развития баскетбола в регионе, для всего массового спорта. Наш клуб поддерживает проведение этого мероприятия. И для нас это еще и возможность увидеть перспективных студентов-баскетболистов. Состоится "Матч Звезд" АСБ, проводится "Локобаскет-Школьная лига". Это все делается ради баскетбола. Непосредственно субботний "Матч Звезд" - "крутое событие". Приглашаю болельщиков, зрелище будет великолепным", - сказал президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.

Особое новшество правил для этого матча - точные броски ценой в четыре (!) очка из специально обозначенных точек площадки на значительном удалении от кольца. Плюс броски сверху будут оцениваться не в два очка, а сразу в три. Каждый баскетболист, принимающий участие в "Матче Звезд", должен получить не менее шести минут чистого игрового времени. В обширную программу большого праздника студенческого баскетбола также входят конкурс по дальним броскам и конкурс по броскам сверху, так называемый "Slam Dunk Contest".

В дальних бросках будут соревноваться: Никита Анохин (ВГИФК, Воронеж), Арина Нагибина ("Черные Медведи-Политех", Санкт-Петербург) и Владислав Крушельницкий ("КФУ-Грифоны", Симферополь) от сборной Запада; Валерия Баландина ("ЧГУ-Атланта", Чебоксары), Рамиль Бадаев ("Энергия-СамГТУ", Самара) и Егор Глухов ("Волжские Соколы", Нижний Новгород) - от сборной Востока.

В стартовой четверти "Матча Звезд" на площадке будут только представители сильного пола, вторая десятиминутка делится поровну между девушками и мужчинами. После большого перерыва на паркете окажутся смешанные составы (не менее двух девушек в команде). И в заключительной четверти сражаться будут мужчины.

Вот мнение министра физической культуры и спорта Краснодарского края Алексея Чернова: "Совсем недавно команда "Локо-2004" выиграла первенство России - это большое достижение местных баскетболистов, которое показывает, что у нас есть настоящий источник роста. А "Матч Звезд" АСБ станет еще одним плюсом в деле популяризации баскетбола. Наш край, как и "Локомотив-Кубань", с радостью поддержал идею проведения этого праздника Игры в Краснодаре".

Комментарий

Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ:

- Рад быть на краснодарской земле. Десять лет назад здесь уже проходил "Матч Звезд" АСБ. За эти годы Ассоциация сделала качественный рывок и стала крупнейшей студенческой спортивной лигой России и Европы. Обычно мы проводим "Матч Звезд" в канун Татьяниного дня, в третьей декаде января. В этом году пандемия наложила свой отпечаток на это событие, но все равно не смогла ему помешать. Есть все предпосылки к тому, чтобы в Краснодаре сборная Запада сократила свое отставание в противостоянии с Востоком, который на данный момент ведет со счетом 7:4. Одна из причин проведения "Матча Звезд" на Кубани - здешние традиции студенческого баскетбола. Краснодарские команды участвовали в Суперфиналах АСБ, выступают в элитных дивизионах Ассоциации. Мы понимаем, что "Локомотив-Кубань" занимается системной работой, в основе которой лежит массовый баскетбол, в том числе и студенческий. Наша коллаборация должна дать ощутимый толчок развитию баскетбола на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном. Мы много внимания уделяем освещению "Матча Звезд". В прошлом году прямая трансляция этого события, проходившего в Уфе, собрала более миллиона просмотров.

Кстати

Накануне "Матча Звезд", то есть в пятницу, в Краснодаре пройдет вечер памяти сына великого баскетболиста Сергея Белова - Александра Сергеевича Белова, которого не стало в декабре прошлого года, он умер в возрасте 43-х лет. Состоится презентация книги "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Автор книги - известный баскетбольный журналист Александр Федотов, который за время своей работы в спортивной прессе и в должности руководителя пресс-службы Единой лиги побывал на важнейших событиях в мире Игры, присутствовал на многих финалах чемпионатов мира и Европы, освещал баталии на Олимпиадах.

Его новая книга про Александра Белова под названием "Свой среди чужих, чужой среди своих" рассчитана не только на специалистов, но и на широкий круг читателей. Белов-младший играл за команду мастеров "Урал-Грейт" (Пермь), стал одним из создателей фильма "Движение вверх", блокбастера о легендарной победе сборной СССР над США в финале мюнхенской Олимпиады-1972, где самым результативным стал его отец Сергей Белов.

Где будем смотреть

24 апреля, суббота

"Матч! Страна"

16.40 "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола. Сборная "Запада" - сборная "Востока". Прямая трансляция из Краснодара.