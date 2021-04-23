В Крыму заявили об ожидании в майские праздники миллиона туристов

Более одного миллиона туристов готовится принять Республика Крым в майские праздники. И уже на следующей неделе Минкурортов начнет постоянный мониторинг готовности курортных зон и набережных полуострова. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Уже сейчас мы идем с превышением порядка 20 процентов туристических показателей 2019 года, который считался рекордным за весь постсоветский период, - рассказал Вадим Волченко. - Мы понимаем, что на майские у нас будет больше миллиона туристов. Более точные цифры мы получим, когда будут более полные данные о бронировании на следующей неделе. Это будет серьезное испытание и серьезная ответственность для всего Крыма.

В то же время пляжи полуострова будут полностью готовы к приему туристов к 1 июня.

- Мы понимаем, что до 1 июня необходимо полностью технически подготовить все пляжные и курортные территории, - сказал Волченко. - Некоторым туристическим территориям нужно готовиться раньше и быть готовым к большому количеству туристов. Погода пока не пляжная, но в Крыму все меняется достаточно быстро.

Приоритет в организации отдыха будет отдан безопасности туристов и в частности соблюдению необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В частности, централизованной вакцинацией непосредственно в санаторно-курортных учреждениях уже охвачены около 3000 работников 200 санаториев и отелей. В ближайшее время организованно получат вакцину еще не менее 4500 человек. Для этого выездные бригады медиков направляются в гостиницы и здравницы. Часть сотрудников отрасли уже привились самостоятельно в поликлиниках и мобильных пунктах.

- Именно сейчас проходит активное вакцинирование, поскольку в апреле начинается набор сезонного персонала, - отметил Волченко. - Основной тренд этого сезона, как и прошлого - безопасность и наша задача сделать также максимально безопасными как работу работников курортной сферы, так и отдых и оздоровление для наших гостей. В республике сняты некоторые ограничения, но эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики, для того чтобы сохранить свое здоровье и своих родных и близких.

В доковидном 2019 году Крым за майские праздники посетили 302 тысячи туристов, что было на 40 процентов выше уровня 2018 года. Уровень бронирования отелей на Южном берегу Крыма в майские праздники 2021-го и даже до конца мая достигает 90-100 процентов.