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23.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2502
  • 2 Санкт-Петербург 694
  • 3 Московская область 609
  • 4 Ростовская область 238
  • 5 Нижегородская область 194
  • 6 Самарская область 191
  • 7 Воронежская область 168
  • 8 Иркутская область 149
  • 9 Саратовская область 135
  • 10 Красноярский край 117
  • 11 Свердловская область 114
  • 12 Челябинская область 111
  • 13 Волгоградская область 107
  • 14 Пермский край 103
  • 15 Ставропольский край 102
  • 16 Республика Крым 101
  • 17 Краснодарский край 100
  • 18 Республика Башкортостан 99
  • 19 Пензенская область 92
  • 20 Республика Саха (Якутия) 88
  • 21 Ленинградская область 87
  • 22 Ярославская область 84
  • 23 Алтайский край 84
  • 24 Белгородская область 83
  • 25 Брянская область 81
  • 26 Ульяновская область 81
  • 27 Новосибирская область 80
  • 28 Курская область 75
  • 29 Тверская область 75
  • 30 Оренбургская область 74
  • 31 Кировская область 72
  • 32 Архангельская область 71
  • 33 Республика Карелия 69
  • 34 Ханты-Мансийский автономный округ 69
  • 35 Омская область 69
  • 36 Кемеровская область 69
  • 37 Липецкая область 68
  • 38 Вологодская область 67
  • 39 Ивановская область 63
  • 40 Астраханская область 63
  • 41 Удмуртская Республика 63
  • 42 Владимирская область 62
  • 43 Тульская область 62
  • 44 Калининградская область 60
  • 45 Псковская область 59
  • 46 Тамбовская область 57
  • 47 Калужская область 56
  • 48 Республика Чувашия 55
  • 49 Смоленская область 53
  • 50 Тюменская область 52
  • 51 Орловская область 50
  • 52 Рязанская область 46
  • 53 Республика Коми 44
  • 54 Республика Дагестан 43
  • 55 Новгородская область 40
  • 56 Курганская область 39
  • 57 Забайкальский край 38
  • 58 Республика Татарстан 33
  • 59 Приморский край 32
  • 60 Республика Мордовия 31
  • 61 Республика Бурятия 31
  • 62 Сахалинская область 27
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 27
  • 64 Хабаровский край 27
  • 65 Костромская область 25
  • 66 Республика Хакасия 24
  • 67 Томская область 24
  • 68 Севастополь 22
  • 69 Мурманская область 20
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 71 Республика Калмыкия 16
  • 72 Республика Марий Эл 16
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 74 Амурская область 12
  • 75 Чеченская Республика 12
  • 76 Республика Ингушетия 11
  • 77 Камчатский край 10
  • 78 Республика Адыгея 10
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 80 Магаданская область 5
  • 81 Республика Алтай 4
  • 82 Республика Тыва 2
  • 83 Чукотский автономный округ 1
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 744 961 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 398 смертей:
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 37
  • Свердловская область 16
  • Ростовская область 15
  • Самарская область 15
  • Ленинградская область 13
  • Пермский край 13
  • Нижегородская область 13
  • Красноярский край 12
  • Московская область 11
  • Тульская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Иркутская область 8
  • Смоленская область 7
  • Челябинская область 7
  • Республика Чувашия 6
  • Воронежская область 5
  • Костромская область 5
  • Калининградская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ульяновская область 5
  • Алтайский край 5
  • Владимирская область 4
  • Курская область 4
  • Вологодская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Ставропольский край 4
  • Оренбургская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Камчатский край 4
  • Ивановская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Мурманская область 3
  • Севастополь 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Белгородская область 2
  • Брянская область 2
  • Липецкая область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Пензенская область 2
  • Тюменская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 1
  • Омская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 107 501 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9407 человек:
  • Москва 2123
  • Санкт-Петербург 1001
  • Московская область 568
  • Республика Башкортостан 236
  • Саратовская область 219
  • Нижегородская область 217
  • Воронежская область 210
  • Самарская область 204
  • Ростовская область 201
  • Псковская область 171
  • Иркутская область 162
  • Липецкая область 136
  • Свердловская область 127
  • Челябинская область 125
  • Курская область 123
  • Пермский край 121
  • Кировская область 114
  • Архангельская область 113
  • Волгоградская область 105
  • Ставропольский край 101
  • Красноярский край 101
  • Республика Крым 99
  • Ульяновская область 99
  • Омская область 90
  • Ленинградская область 89
  • Тамбовская область 87
  • Орловская область 85
  • Пензенская область 85
  • Брянская область 84
  • Владимирская область 84
  • Ярославская область 84
  • Новгородская область 82
  • Тверская область 81
  • Калужская область 77
  • Краснодарский край 75
  • Астраханская область 74
  • Калининградская область 73
  • Ханты-Мансийский автономный округ 71
  • Вологодская область 69
  • Рязанская область 68
  • Оренбургская область 65
  • Алтайский край 63
  • Республика Карелия 62
  • Тюменская область 61
  • Тульская область 60
  • Удмуртская Республика 60
  • Костромская область 57
  • Белгородская область 53
  • Курганская область 52
  • Кемеровская область 51
  • Ивановская область 47
  • Республика Чувашия 47
  • Республика Бурятия 46
  • Республика Татарстан 43
  • Забайкальский край 43
  • Республика Дагестан 42
  • Новосибирская область 42
  • Республика Коми 41
  • Республика Мордовия 35
  • Хабаровский край 35
  • Приморский край 34
  • Смоленская область 32
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  • Кабардино-Балкарская Республика 29
  • Томская область 25
  • Сахалинская область 23
  • Республика Калмыкия 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 20
  • Республика Марий Эл 19
  • Мурманская область 18
  • Севастополь 17
  • Амурская область 17
  • Чеченская Республика 12
  • Камчатский край 12
  • Ненецкий автономный округ 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Хакасия 9
  • Республика Алтай 7
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Республика Тыва 5
  • Магаданская область 5
  • Республика Адыгея 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Ингушетия 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 371 214.

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