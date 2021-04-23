За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2502
- 2 Санкт-Петербург 694
- 3 Московская область 609
- 4 Ростовская область 238
- 5 Нижегородская область 194
- 6 Самарская область 191
- 7 Воронежская область 168
- 8 Иркутская область 149
- 9 Саратовская область 135
- 10 Красноярский край 117
- 11 Свердловская область 114
- 12 Челябинская область 111
- 13 Волгоградская область 107
- 14 Пермский край 103
- 15 Ставропольский край 102
- 16 Республика Крым 101
- 17 Краснодарский край 100
- 18 Республика Башкортостан 99
- 19 Пензенская область 92
- 20 Республика Саха (Якутия) 88
- 21 Ленинградская область 87
- 22 Ярославская область 84
- 23 Алтайский край 84
- 24 Белгородская область 83
- 25 Брянская область 81
- 26 Ульяновская область 81
- 27 Новосибирская область 80
- 28 Курская область 75
- 29 Тверская область 75
- 30 Оренбургская область 74
- 31 Кировская область 72
- 32 Архангельская область 71
- 33 Республика Карелия 69
- 34 Ханты-Мансийский автономный округ 69
- 35 Омская область 69
- 36 Кемеровская область 69
- 37 Липецкая область 68
- 38 Вологодская область 67
- 39 Ивановская область 63
- 40 Астраханская область 63
- 41 Удмуртская Республика 63
- 42 Владимирская область 62
- 43 Тульская область 62
- 44 Калининградская область 60
- 45 Псковская область 59
- 46 Тамбовская область 57
- 47 Калужская область 56
- 48 Республика Чувашия 55
- 49 Смоленская область 53
- 50 Тюменская область 52
- 51 Орловская область 50
- 52 Рязанская область 46
- 53 Республика Коми 44
- 54 Республика Дагестан 43
- 55 Новгородская область 40
- 56 Курганская область 39
- 57 Забайкальский край 38
- 58 Республика Татарстан 33
- 59 Приморский край 32
- 60 Республика Мордовия 31
- 61 Республика Бурятия 31
- 62 Сахалинская область 27
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 27
- 64 Хабаровский край 27
- 65 Костромская область 25
- 66 Республика Хакасия 24
- 67 Томская область 24
- 68 Севастополь 22
- 69 Мурманская область 20
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 71 Республика Калмыкия 16
- 72 Республика Марий Эл 16
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 74 Амурская область 12
- 75 Чеченская Республика 12
- 76 Республика Ингушетия 11
- 77 Камчатский край 10
- 78 Республика Адыгея 10
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 80 Магаданская область 5
- 81 Республика Алтай 4
- 82 Республика Тыва 2
- 83 Чукотский автономный округ 1
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 744 961 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 398 смертей:
- Москва 57
- Санкт-Петербург 37
- Свердловская область 16
- Ростовская область 15
- Самарская область 15
- Ленинградская область 13
- Пермский край 13
- Нижегородская область 13
- Красноярский край 12
- Московская область 11
- Тульская область 11
- Краснодарский край 11
- Иркутская область 8
- Смоленская область 7
- Челябинская область 7
- Республика Чувашия 6
- Воронежская область 5
- Костромская область 5
- Калининградская область 5
- Псковская область 5
- Республика Крым 5
- Ульяновская область 5
- Алтайский край 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Вологодская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Дагестан 4
- Ставропольский край 4
- Оренбургская область 4
- Новосибирская область 4
- Камчатский край 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Мурманская область 3
- Севастополь 3
- Удмуртская Республика 3
- Саратовская область 3
- Курганская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Липецкая область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Архангельская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Пензенская область 2
- Тюменская область 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 107 501 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9407 человек:
- Москва 2123
- Санкт-Петербург 1001
- Московская область 568
- Республика Башкортостан 236
- Саратовская область 219
- Нижегородская область 217
- Воронежская область 210
- Самарская область 204
- Ростовская область 201
- Псковская область 171
- Иркутская область 162
- Липецкая область 136
- Свердловская область 127
- Челябинская область 125
- Курская область 123
- Пермский край 121
- Кировская область 114
- Архангельская область 113
- Волгоградская область 105
- Ставропольский край 101
- Красноярский край 101
- Республика Крым 99
- Ульяновская область 99
- Омская область 90
- Ленинградская область 89
- Тамбовская область 87
- Орловская область 85
- Пензенская область 85
- Брянская область 84
- Владимирская область 84
- Ярославская область 84
- Новгородская область 82
- Тверская область 81
- Калужская область 77
- Краснодарский край 75
- Астраханская область 74
- Калининградская область 73
- Ханты-Мансийский автономный округ 71
- Вологодская область 69
- Рязанская область 68
- Оренбургская область 65
- Алтайский край 63
- Республика Карелия 62
- Тюменская область 61
- Тульская область 60
- Удмуртская Республика 60
- Костромская область 57
- Белгородская область 53
- Курганская область 52
- Кемеровская область 51
- Ивановская область 47
- Республика Чувашия 47
- Республика Бурятия 46
- Республика Татарстан 43
- Забайкальский край 43
- Республика Дагестан 42
- Новосибирская область 42
- Республика Коми 41
- Республика Мордовия 35
- Хабаровский край 35
- Приморский край 34
- Смоленская область 32
- Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- Кабардино-Балкарская Республика 29
- Томская область 25
- Сахалинская область 23
- Республика Калмыкия 21
- Республика Северная Осетия - Алания 20
- Республика Марий Эл 19
- Мурманская область 18
- Севастополь 17
- Амурская область 17
- Чеченская Республика 12
- Камчатский край 12
- Ненецкий автономный округ 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Хакасия 9
- Республика Алтай 7
- Республика Саха (Якутия) 6
- Республика Тыва 5
- Магаданская область 5
- Республика Адыгея 4
- Еврейская автономная область 2
- Республика Ингушетия 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 371 214.