За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2502

2 Санкт-Петербург 694

3 Московская область 609

4 Ростовская область 238

5 Нижегородская область 194

6 Самарская область 191

7 Воронежская область 168

8 Иркутская область 149

9 Саратовская область 135

10 Красноярский край 117

11 Свердловская область 114

12 Челябинская область 111

13 Волгоградская область 107

14 Пермский край 103

15 Ставропольский край 102

16 Республика Крым 101

17 Краснодарский край 100

18 Республика Башкортостан 99

19 Пензенская область 92

20 Республика Саха (Якутия) 88

21 Ленинградская область 87

22 Ярославская область 84

23 Алтайский край 84

24 Белгородская область 83

25 Брянская область 81

26 Ульяновская область 81

27 Новосибирская область 80

28 Курская область 75

29 Тверская область 75

30 Оренбургская область 74

31 Кировская область 72

32 Архангельская область 71

33 Республика Карелия 69

34 Ханты-Мансийский автономный округ 69

35 Омская область 69

36 Кемеровская область 69

37 Липецкая область 68

38 Вологодская область 67

39 Ивановская область 63

40 Астраханская область 63

41 Удмуртская Республика 63

42 Владимирская область 62

43 Тульская область 62

44 Калининградская область 60

45 Псковская область 59

46 Тамбовская область 57

47 Калужская область 56

48 Республика Чувашия 55

49 Смоленская область 53

50 Тюменская область 52

51 Орловская область 50

52 Рязанская область 46

53 Республика Коми 44

54 Республика Дагестан 43

55 Новгородская область 40

56 Курганская область 39

57 Забайкальский край 38

58 Республика Татарстан 33

59 Приморский край 32

60 Республика Мордовия 31

61 Республика Бурятия 31

62 Сахалинская область 27

63 Кабардино-Балкарская Республика 27

64 Хабаровский край 27

65 Костромская область 25

66 Республика Хакасия 24

67 Томская область 24

68 Севастополь 22

69 Мурманская область 20

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

71 Республика Калмыкия 16

72 Республика Марий Эл 16

73 Карачаево-Черкесская Республика 13

74 Амурская область 12

75 Чеченская Республика 12

76 Республика Ингушетия 11

77 Камчатский край 10

78 Республика Адыгея 10

79 Республика Северная Осетия-Алания 10

80 Магаданская область 5

81 Республика Алтай 4

82 Республика Тыва 2

83 Чукотский автономный округ 1

84 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 744 961 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 398 смертей: Москва 57

Санкт-Петербург 37

Свердловская область 16

Ростовская область 15

Самарская область 15

Ленинградская область 13

Пермский край 13

Нижегородская область 13

Красноярский край 12

Московская область 11

Тульская область 11

Краснодарский край 11

Иркутская область 8

Смоленская область 7

Челябинская область 7

Республика Чувашия 6

Воронежская область 5

Костромская область 5

Калининградская область 5

Псковская область 5

Республика Крым 5

Ульяновская область 5

Алтайский край 5

Владимирская область 4

Курская область 4

Вологодская область 4

Волгоградская область 4

Республика Дагестан 4

Ставропольский край 4

Оренбургская область 4

Новосибирская область 4

Камчатский край 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Мурманская область 3

Севастополь 3

Удмуртская Республика 3

Саратовская область 3

Курганская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Брянская область 2

Липецкая область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Архангельская область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Пензенская область 2

Тюменская область 2

Республика Алтай 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 1

Омская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 107 501 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9407 человек: Москва 2123

Санкт-Петербург 1001

Московская область 568

Республика Башкортостан 236

Саратовская область 219

Нижегородская область 217

Воронежская область 210

Самарская область 204

Ростовская область 201

Псковская область 171

Иркутская область 162

Липецкая область 136

Свердловская область 127

Челябинская область 125

Курская область 123

Пермский край 121

Кировская область 114

Архангельская область 113

Волгоградская область 105

Ставропольский край 101

Красноярский край 101

Республика Крым 99

Ульяновская область 99

Омская область 90

Ленинградская область 89

Тамбовская область 87

Орловская область 85

Пензенская область 85

Брянская область 84

Владимирская область 84

Ярославская область 84

Новгородская область 82

Тверская область 81

Калужская область 77

Краснодарский край 75

Астраханская область 74

Калининградская область 73

Ханты-Мансийский автономный округ 71

Вологодская область 69

Рязанская область 68

Оренбургская область 65

Алтайский край 63

Республика Карелия 62

Тюменская область 61

Тульская область 60

Удмуртская Республика 60

Костромская область 57

Белгородская область 53

Курганская область 52

Кемеровская область 51

Ивановская область 47

Республика Чувашия 47

Республика Бурятия 46

Республика Татарстан 43

Забайкальский край 43

Республика Дагестан 42

Новосибирская область 42

Республика Коми 41

Республика Мордовия 35

Хабаровский край 35

Приморский край 34

Смоленская область 32

Ямало-Ненецкий автономный округ 31

Кабардино-Балкарская Республика 29

Томская область 25

Сахалинская область 23

Республика Калмыкия 21

Республика Северная Осетия - Алания 20

Республика Марий Эл 19

Мурманская область 18

Севастополь 17

Амурская область 17

Чеченская Республика 12

Камчатский край 12

Ненецкий автономный округ 10

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Хакасия 9

Республика Алтай 7

Республика Саха (Якутия) 6

Республика Тыва 5

Магаданская область 5

Республика Адыгея 4

Еврейская автономная область 2

Республика Ингушетия 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 371 214.