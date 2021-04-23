Новости

Болгария откроет границы для иностранных туристов с 1 мая 16:30
"Роскосмос" полностью развернет орбитальную станцию до 2035 года 16:26
В РЖД назвали причину сбоя в работе сайта 16:23
Врач призвал никуда не ездить на "длинные майские" из-за риска COVID-19 16:14
Екатеринбург за три миллиона рублей отчистят от граффити 16:09
Матвиенко: Отношениям России и США требуется перезапуск 16:02
Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне 15:55
В России создадут еще одну авиакомпанию-лоукостер 15:53
Умер фронтмен культовой группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн 15:52
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов 15:38
Студентов отправят на рыбалку 15:22
В России запустят пилотные проекты по генетическому тестированию 15:19
Рогозин объяснил решение создать национальную орбитальную станцию 15:12
"КиноПоиск" снимет сериал о легендарном поколении московского "Спартака" 15:01
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России 14:56
Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 14:44
Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде 14:30
Путин обсудил с Рахмоном евразийскую интеграцию и Афганистан 14:28
Биржевые облигации помогут строить трассу "Дон" 14:28
Песков рассказал о продолжении рыночной регулировки цен 14:24
В России создадут центр трансфера медицинских технологий 14:11
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл 14:11
В Россельхознадзоре хотят мониторить заражения животных COVID-19 от людей 14:01
Президенты России и Египта договорились полностью восстановить авиасообщение 13:54
Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Эдисона 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 16:09
Рубрика: Экономика

Екатеринбург за три миллиона рублей отчистят от граффити

Текст: Юлия Мякишева

Администрация Екатеринбурга опубликовала на портале госзакупок три электронных аукциона об уборке надписей с разных городских поверхностей.

Фото: iStock
В Пермском крае ужесточили наказание за незаконные граффити

В частности, 2 144 444 рублей потратят на очистку настенной плитки подземных пешеходных переходов, 854 141 уйдет на приведение в надлежащий вид поликарбоната на объектах благоустройства и еще 187 162 - на бетон и гранит. Всего на борьбу с граффити заложено 3 185 749 рублей.

Аукционы проведут 28 и 29 апреля. Завершить работы должны в течение месяца после заключения контракта. Планируется очистить от разного рода "художеств" сотни квадратных метра.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов
Песков заявил о вреде действий США отношениям с Россией
Совфед одобрил запрет на иностранное гражданство для чиновников
В МИД РФ рассказали, каким будет состав посольства в Чехии
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего