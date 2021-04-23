Екатеринбург за три миллиона рублей отчистят от граффити

Администрация Екатеринбурга опубликовала на портале госзакупок три электронных аукциона об уборке надписей с разных городских поверхностей.

В частности, 2 144 444 рублей потратят на очистку настенной плитки подземных пешеходных переходов, 854 141 уйдет на приведение в надлежащий вид поликарбоната на объектах благоустройства и еще 187 162 - на бетон и гранит. Всего на борьбу с граффити заложено 3 185 749 рублей.

Аукционы проведут 28 и 29 апреля. Завершить работы должны в течение месяца после заключения контракта. Планируется очистить от разного рода "художеств" сотни квадратных метра.