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23.04.2021 13:28
Рубрика: Общество

На Урале дети создали хаб для умных устройств и геологический планетоход

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева
22 апреля в Екатеринбурге подвели итоги VIII Молодежного космического форума "Семихатовские чтения", организатором которого является "НПО автоматики". В этом году больше 60 юных изобретателей представили свои работы и поборолись за главный приз - поездку на Байконур. В течение двух недель школьники в возрасте от 12 до 18 лет защищали свои проекты перед экспертами, в числе которых - ученые, опытные инженеры, программисты и исследователи. "РГ" побывала на выставке, где представили некоторые работы и расспросила про самые интересные из них.

"Ничего не понятно, но очень интересно", - проносится в голове мысль примерно на втором проекте. Тут представили прототипы планетохода, скейт-парка на космическую тематику, развлекательной станции для космонавтов, двигателя для спутника, системы для трубопровода…Словом, полезные не только в космосе вещи.

Фото: iStock
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Ученики екатеринбургской лаборатории робототехники придумали устройство, которое может подключать к себе умные приборы - пылесосы, лампочки, колонки и другие устройства разных производителей. Юноши решили создать для этого специальный хаб, в котором гаджеты подключаются по трем технологиям связи - Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet. Сейчас доступна поддержка 6837 разных устройств. Есть несколько каналов взаимодействия - экран на хабе, голосовой ассистент, мобильное приложение и пульт.

- . Можно создавать сценарии так, чтобы все устройства автоматически взаимодействовали друг с другом. По сигналу с определенного датчика, например, света, чтобы включалась лампочка или закрывались шторы. Еще у нас есть дверь с датчиком размыкания. Когда он срабатывает, на телефон приходит СМС. Это можно использовать как сигнализацию, - рассказал один из разработчиков Сергей Швецов.

Ребята получили главный приз форума - поездку на космодром (кстати, в прошлом году участники этой команды Иван Евстратов и Никита Нифонтов создали чаеварку).

Еще одно победное изобретение - прототип двигателя для наноспутника. Авторы - Павел Колесников из Богдановича и Софья Соколова из Екатеринбурга. Их установка может увеличить срок существования спутников на орбите. Обычно они могут летать до двух лет, а с установкой - до 9-16. Ребята говорят, что работу осложнило то, что в двигатель нужно было уместить много систем, но так, чтобы итоговый наноспутник весил не больше десяти килограмм.

Фото: Уралвагонзавод
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Алиса Гусева из Екатеринбурга сделала геологический планетоход. Его можно использовать на любой поверхности, но пока у него нет защиты от атмосферы, вулканизмов и прочих напастей, которые могут случиться на другой планете. Он проводит спектральный анализ, то есть, определяет химический состав объектов. Устройство может запомнить цвет и выгрузить маячок с чипом, при этом информация о местности будет передаваться на приемный комплекс на Земле или другой планете.

Школьница отметила, что конструкцию можно оснастить буром. Правда, пока датчик различает только три насыщенные цвета - красный, синий и зеленый. Планетоход может определить красную глину или гранит, но для этого материл нужно зачистить насадкой. Зато планетоход девушка собрала сама с небольшой помощью папы - он помог паять.

- Мы придумали при помощи экстремального спорта продвигать историю отечественной космонавтики и сделали скейт-парк. Он полностью сделан на станке из фанеры и пенокартона. В центре площадки - фонтан с подсветкой и фигурами космонавтов. Мы задействовали VR-технологии и сделали так, что при наведении камеры смартфона на космонавта, появляется его цитата, но разместить можно любой текст, например, историческую справку, - рассказал Георгий Агафонов из центра образования и профессиональной ориентации в Верхней Пышме.

Он добавил, что это отличное пособие для популяризации и аналогов в мире нет. По его словам, возможность строительства парка по проекту обсуждали в горадминистрации, но выбрали в итоге другой вариант.

На следующем стенде - модуль космической станции, который служит для увеличения пространства уже имеющихся модулей. По задумке когда он прибывает в космос, его оболочка увеличивается в размере, что расширяет место и позволяет разместить любое оборудование и проводить сложные научные и технологические опыты.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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- Также у модуля есть экран, на который приходят показатели из него. Также он нужен для управления системой развертывания, - говорит Артем Желудков из лицея №88.

Дальше - развлекательная станция для космонавтов от Семена Виноградова из Пушкиногорской школы (Псковская область). Предполагается, что перед полетом космонавт крутит барабан, играет музыка из "Поля чудес" и выдаются сладости. По словам семиклассника, в автомат может быть загружена любая музыка.

Две девочки представили модель солнечной системы, в которой есть 11 небесных тел (8 планет и малые планеты). Причем, ближайшие тела вращаются с реальной скоростью - школьницы рассчитали ее в программе "Маткад".

Как рассказала одна из создательниц, Полина Халявина из Серовского центра детского творчества, части для построения системы были взяты из тематического журнала, который выходил в течение многих лет. С каждым выпуском шла одна деталь.

Сергей Вернигор из 110 лицея создал проект закрутки транспортируемой среды. Если проще, то в трубопровод вставляется шнековая конструкция, которая закручивает воду на 90 градусов, тогда песчинки, которые есть в жидкости, не ударяются о стенки, а плавно проходят. Технология позволяет продлить жизнь трубопроводу, чинить его придется в четыре раза реже. В следующем году молодой человек хочет воплотить идею в жизнь.

Кстати

Главный приз получили победители в каждой из пяти секций форума:

1. Эвелина Бризинова - исследование воздействия внешних физических факторов на микроорганизмы.

2. Татьяна Иванова - исследование собственного метода поиска решений задачи Знама.

3. Павел Колесников, Софья Соколова - прототип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нанокласса формата CubeSat.

4. Иван Евстратов, Сергей Шевцов, Smart Home Hub - станция управления умным домом.

5. Лев Адеев, "Энергия-Буран" - история создания и проблематика использования многоразовых космических систем.

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