На Урале дети создали хаб для умных устройств и геологический планетоход

22 апреля в Екатеринбурге подвели итоги VIII Молодежного космического форума "Семихатовские чтения", организатором которого является "НПО автоматики". В этом году больше 60 юных изобретателей представили свои работы и поборолись за главный приз - поездку на Байконур. В течение двух недель школьники в возрасте от 12 до 18 лет защищали свои проекты перед экспертами, в числе которых - ученые, опытные инженеры, программисты и исследователи. "РГ" побывала на выставке, где представили некоторые работы и расспросила про самые интересные из них.

"Ничего не понятно, но очень интересно", - проносится в голове мысль примерно на втором проекте. Тут представили прототипы планетохода, скейт-парка на космическую тематику, развлекательной станции для космонавтов, двигателя для спутника, системы для трубопровода…Словом, полезные не только в космосе вещи.

Ученики екатеринбургской лаборатории робототехники придумали устройство, которое может подключать к себе умные приборы - пылесосы, лампочки, колонки и другие устройства разных производителей. Юноши решили создать для этого специальный хаб, в котором гаджеты подключаются по трем технологиям связи - Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet. Сейчас доступна поддержка 6837 разных устройств. Есть несколько каналов взаимодействия - экран на хабе, голосовой ассистент, мобильное приложение и пульт.

- . Можно создавать сценарии так, чтобы все устройства автоматически взаимодействовали друг с другом. По сигналу с определенного датчика, например, света, чтобы включалась лампочка или закрывались шторы. Еще у нас есть дверь с датчиком размыкания. Когда он срабатывает, на телефон приходит СМС. Это можно использовать как сигнализацию, - рассказал один из разработчиков Сергей Швецов.

Ребята получили главный приз форума - поездку на космодром (кстати, в прошлом году участники этой команды Иван Евстратов и Никита Нифонтов создали чаеварку).

Еще одно победное изобретение - прототип двигателя для наноспутника. Авторы - Павел Колесников из Богдановича и Софья Соколова из Екатеринбурга. Их установка может увеличить срок существования спутников на орбите. Обычно они могут летать до двух лет, а с установкой - до 9-16. Ребята говорят, что работу осложнило то, что в двигатель нужно было уместить много систем, но так, чтобы итоговый наноспутник весил не больше десяти килограмм.

Алиса Гусева из Екатеринбурга сделала геологический планетоход. Его можно использовать на любой поверхности, но пока у него нет защиты от атмосферы, вулканизмов и прочих напастей, которые могут случиться на другой планете. Он проводит спектральный анализ, то есть, определяет химический состав объектов. Устройство может запомнить цвет и выгрузить маячок с чипом, при этом информация о местности будет передаваться на приемный комплекс на Земле или другой планете.

Школьница отметила, что конструкцию можно оснастить буром. Правда, пока датчик различает только три насыщенные цвета - красный, синий и зеленый. Планетоход может определить красную глину или гранит, но для этого материл нужно зачистить насадкой. Зато планетоход девушка собрала сама с небольшой помощью папы - он помог паять.

- Мы придумали при помощи экстремального спорта продвигать историю отечественной космонавтики и сделали скейт-парк. Он полностью сделан на станке из фанеры и пенокартона. В центре площадки - фонтан с подсветкой и фигурами космонавтов. Мы задействовали VR-технологии и сделали так, что при наведении камеры смартфона на космонавта, появляется его цитата, но разместить можно любой текст, например, историческую справку, - рассказал Георгий Агафонов из центра образования и профессиональной ориентации в Верхней Пышме.

Он добавил, что это отличное пособие для популяризации и аналогов в мире нет. По его словам, возможность строительства парка по проекту обсуждали в горадминистрации, но выбрали в итоге другой вариант.

На следующем стенде - модуль космической станции, который служит для увеличения пространства уже имеющихся модулей. По задумке когда он прибывает в космос, его оболочка увеличивается в размере, что расширяет место и позволяет разместить любое оборудование и проводить сложные научные и технологические опыты.

- Также у модуля есть экран, на который приходят показатели из него. Также он нужен для управления системой развертывания, - говорит Артем Желудков из лицея №88.

Дальше - развлекательная станция для космонавтов от Семена Виноградова из Пушкиногорской школы (Псковская область). Предполагается, что перед полетом космонавт крутит барабан, играет музыка из "Поля чудес" и выдаются сладости. По словам семиклассника, в автомат может быть загружена любая музыка.

Две девочки представили модель солнечной системы, в которой есть 11 небесных тел (8 планет и малые планеты). Причем, ближайшие тела вращаются с реальной скоростью - школьницы рассчитали ее в программе "Маткад".

Как рассказала одна из создательниц, Полина Халявина из Серовского центра детского творчества, части для построения системы были взяты из тематического журнала, который выходил в течение многих лет. С каждым выпуском шла одна деталь.

Сергей Вернигор из 110 лицея создал проект закрутки транспортируемой среды. Если проще, то в трубопровод вставляется шнековая конструкция, которая закручивает воду на 90 градусов, тогда песчинки, которые есть в жидкости, не ударяются о стенки, а плавно проходят. Технология позволяет продлить жизнь трубопроводу, чинить его придется в четыре раза реже. В следующем году молодой человек хочет воплотить идею в жизнь.

Кстати

Главный приз получили победители в каждой из пяти секций форума:

1. Эвелина Бризинова - исследование воздействия внешних физических факторов на микроорганизмы.

2. Татьяна Иванова - исследование собственного метода поиска решений задачи Знама.

3. Павел Колесников, Софья Соколова - прототип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нанокласса формата CubeSat.

4. Иван Евстратов, Сергей Шевцов, Smart Home Hub - станция управления умным домом.

5. Лев Адеев, "Энергия-Буран" - история создания и проблематика использования многоразовых космических систем.