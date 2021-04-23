Названа причина аварии на месторождении в ЯНАО

Северо-уральское управление Ростехнадзора закончило расследование причин аварии на участке комплексной подготовки газа Юбилейного нефтегазокондесатного месторождения, где в конце февраля случилась авария и начался пожар.

"Комиссия выявила многочисленные нарушения закона о промышленной безопасности производственных объектов, а также - норм и правил в области безопасности нефтяной и газовой промышленности", - передает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 26 февраля на установке комплексной подготовки газа. В результате него никто не пострадал, также не было угрозы окружающей среде. Добычу временно приостановили, в тот же день ликвидировали возгорание.

"Основными причинами аварии стали несоблюдение технологического процесса и схемы установки комплексной подготовки газа, а также - параметров температуры стенки трубопровода и рабочего давления", - считают в Ростехнадзоре.

Помимо прочего надзорный орган остался недоволен тем, как осуществлялись мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий.

В итоге, возбуждены административные. Наказание - штраф: для должностных лиц 40-50 тысяч рублей (или дисквалификацию на срок от года до двух лет), для самого нефтегазового предприятия - до миллиона рублей (или приостановление деятельности на срок до девяноста суток).

Также фигурантом административного разбирательства стала компания, которая проводила экспертизу промышленной безопасности: юрлицо оштрафуют на сумму от трехсот до пятисот тысяч рублей.