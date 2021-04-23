Непомнящий сохранил лидерство на турнире претендентов по шахматам

Ян Непомнящий по-прежнему лидирует на турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. В своей партии он сыграл вничью с Фабиано Каруаной (США).

В активе Непомнящего теперь семь очков. Однако отрыв от преследователей сократился. Аниш Гири (Нидерланды) белыми обыграл Дин Лижэня (Китай) и набрал 6,5 очков.

Также победу одержал российский гроссмейстер Александр Грищук. Он взял верх над представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом и теперь делит с ним четвертую и пятую строчку в таблице (5,5 очков). На третьем месте Фабиано Каруана - 6 очков.

Кирилл Алексеенко (Россия) и Ван Хао (Китай) разошлись миром. Ван Хао набрал пять очков. Кирилл Алексеенко - 4,5.

Замыкает таблицу Динь Лижэнь - 4 очка.

12-й тур будет сыгран 24 апреля.