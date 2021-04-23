В Курганской области деревню спасли от лесного пожара

В Курганской области с 23 апреля введен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор.

После наступления теплых дней в регионе уже зарегистрировано 34 лесных пожара, 204 возгорания мусора и сухой травы. Два крупных возгорания за три дня произошли в Целинном районе. Как сообщает местная администрация на своей официальной странице в соцсети, вчера огонь с полей подобрался слишком близко к селу Михалево. Благодаря слаженной работе пожарных служб, в том числе, из соседних районов, лесного хозяйства, сельхозтоваропроизводителей, удалось отвести угрозу населенным пунктам. По предварительным данным, сгорело около тысячи гектаров березового и соснового леса.

21 апреля в этом же районе в 8, 5 километров от села Усть-Уйского сгорело больше 50 гектаров тридцатилетнего хвойного леса. Под подозрением находится один из арендаторов, который решил выжечь на своем поле сухую траву. Огонь перекинулся на лесопосадки. Если виновника установят, ему грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей. Однако восстановить 50 гектаров леса уже нельзя (на это потребуется 30 лет).

В Каргапольском районе житель села Асямолова решил обработать на берегу озера Иткуль паяльной лампой лодку. Предположительно, от неосторожного обращения загорелась сухая трава, а от нее - близлежащие строения. Пожар ликвидировали, в отношении рыбака проводится доследственная проверка.

МЧС напоминает: на период особого противопожарного режима запрещается посещать и въезжать в леса, сжигать мусор, сухую траву, солому, стерни и пожнивные остатки, а также разводить костры и проводить пожароопасные работы. Нарушителей ждет суровое наказание.