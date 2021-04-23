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23.04.2021 14:45
Рубрика: Общество

В Сургуте в мае откроют перинатальный центр на 10 тысяч родов в год

Текст: Елена Панова
О строительстве этого уникального для нашей страны объекта "РГ" уже писала. Сургутский окружной центр охраны материнства и детства способен будет принимать 10 тысяч родов в год. Площадь многоэтажного здания - 63 тысячи квадратных метров, в нем 315 коек. Учреждение оснащено самым передовым инновационным оборудованием. Как отмечают специалисты, в России нет аналогов медучреждения подобного профиля с такой оснащенностью и мощностью. Что важно: врачи Центра будут помогать женщинам с самым сложным течением беременности, курировать мам с детьми продолжительное время и после родов, вплоть до того, пока ребенку не исполнится пять лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С удовольствием сообщаем, что уже в мае Центр распахнет свои двери, накануне в Сургуте прошла его общественная приемка. Причем откроют Центр раньше намеченных сроков.

Фото: iStock
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- Это уже не стройка. Доводится до совершенства то, что сделано. И мы все очень стараемся. Сейчас очень много работы с оборудованием. А это не 10, не 100, не 1000 единиц оборудования, это 50 тысяч (!), - отметила главный врач Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

В общественной приемке Центра приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Она лично курировала строительство перинатального центра, особенно в самые сложные моменты. И, что очень важно, на всех этапах возведение объекта держали под контролем общественники региона. Центр очень важен для Югры и для страны в целом. Это отмечают все опрошенные "РГ" эксперты и просто жители региона.

- Нигде подобного не видела, - делится впечатлениями Кристина Гилева, которая приехала в Югру совсем недавно из небольшого города Свердловской области на пятом месяце беременности, так что рожать ей предстоит как раз в Сургуте. - Это же настоящая "фабрика по рождению малышей". Знаю, что здесь будут лучшие специалисты, лучшее оборудование, поэтому и за себя, и за своего будущего малыша я спокойна.

Отметим: показатели рождаемости в Югре уже сегодня превышают средние данные по России в пять раз (!). Теперь родители будут еще более уверены: рождение малыша пройдет по плану, все будет хорошо. Здесь специалисты смогут диагностировать и лечить сложные заболевания у женщин в период беременности и детей даже с применением робототехники и самого современного медицинского оборудования. Прямо на базе Центра будет работать кафедра акушерства и гинекологии.

Фото: iStock
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- У Центра такие возможности, которые есть разве что у крупных федеральных научно-исследовательских институтов, - отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. - Причем все они здесь в комплексе. Специалисты будут оказывать медицинскую помощь тем, кто планирует беременность, вынашивает ребенка и рожает. Конечно, есть в арсенале КТ и МРТ. Есть набор аппаратов, который позволяет следить за здоровьем женщины не только репродуктивного возраста, но и тем, кому от 45 до 60 лет.

- Пройдет немного времени, и мы будем говорить: как мы вообще обходились без этого Центра, - комментирует член Совета Федерации от Югры Юрий Важенин. - Очень важно, что Центр строился с привлечением внебюджетных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства. То есть не все деньги шли из казны региона. Значимость этого учреждения даже сложно оценить. Сегодня мы вынуждены признать, что далеко не все детки рождаются здоровыми, поэтому здесь сделали все возможное, чтобы у всех них был шанс на счастливое будущее.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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