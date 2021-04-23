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Рубрика: В мире

Россия купила Кубе масла и муки на миллион долларов

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В Гаване состоялась церемония передачи кубинской стороне муки и подсолнечного масла, закупленных в рамках продовольственной программы ООН.

"Благодаря единовременному целевому взносу России в размере одного миллиона долларов было закуплено 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной муки", - сообщил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
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"Эти продукты бесплатно поступят в кубинскую систему поддержки семей, оказав тем самым поддержку 77 тысячам граждан. Это послужит улучшению продовольственной безопасности наиболее уязвимых в эпоху пандемии COVID-19 групп населения по всей стране", - пояснил дипломат.

В представительстве Всемирной продовольственной программы ООН на Кубе корреспонденту "РГ" объяснили, что каждый бенефициар программы 3,5 месяца будет получать по 30 грамм масла в день и четыре месяца - по 55 грамма муки ежедневно.

Как отметил российский посол, в текущем году планируется приобретение и других продуктов, что позволит продолжить оказывать помощь Кубе. "В общей сложности с 2018 года Россия перечислила во Всемирную продовольственную программу 11 миллионов долларов, из которых шесть потрачено на закупки продовольствия, а пять - на развитие программы школьного питания в стране", - подчеркнул Гуськов.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Международные организации ООН

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