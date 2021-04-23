Новости

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Венгрии 02:37
Более 100 мигрантов утонули в Средиземном море по пути в Европу 02:33
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по сокращению войск в Ираке 01:57
Россия купила Кубе масла и муки на миллион долларов 01:25
Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина в столице ОАЭ 01:22
В Сирии двое военных погибли при атаке боевиков 00:51
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу 00:49
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ индийского штамма COVID-19 00:36
В столкновениях с демонстрантами в Берлине пострадали 29 полисменов 00:27
В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн 00:09
В США назвали достойными заявления Путина по климату 22.04.2021
Один из известнейших детских онкологов Европы Александр Румянцев выдвигается в Госдуму 22.04.2021
Глава ДНР пригласил Зеленского "посмотреть, что натворили его военные" 22.04.2021
Спасатели заявили о скором окончании кислорода у моряков с затонувшей подлодки 22.04.2021
Еврокомиссия попросила государства ЕС поддержать иск против AstraZeneca 22.04.2021
Песков рассказал о переговорах Путина с Лукашенко 22.04.2021
Инфраструктурные облигации позволят сделать жилье доступнее 22.04.2021
Палата представителей поддержала проект превращения Вашингтона в штат 22.04.2021
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне 22.04.2021
Туристический поезд начал ходить из Москвы в Элисту 22.04.2021
"Барселона" выступила с заявлением по поводу Суперлиги 22.04.2021
Россия призвала Совет Безопасности ООН вернуться к очной работе 22.04.2021
Количество вакцинированных военнослужащих превысило 650,3 тысячи 22.04.2021
На "Золотой маске" вручили награды лучшим театральным художникам 22.04.2021
"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной 22.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 01:22
Рубрика: В мире

Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина в столице ОАЭ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия, Таджикистан и Узбекистан включены в список стран, жители которых с 25 апреля освобождаются от обязательного 10-дневного карантина после прилета в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Обновленный перечень опубликован на сайте департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Россия и ОАЭ продлили разрешения на чартерные рейсы между странами

Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, в числе которых также Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Япония, пишет ТАСС. Теперь для поездки в Абу-Даби россиянам нужна будет справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше, чем за 96 часов. Повторный тест нужно будет сделать после прилета.

Авиасообщение между Россией и ОАЭ было восстановлено в сентябре прошлого года. На фоне пандемии здесь продолжают действовать ограничения. Так, в Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40 процентов, а ресторанов, кафе, пляжей и парков - до 60 процентов. Ношение медицинских масок в ОАЭ является обязательным. За отсутствие маски предусмотрен штраф - три тысячи дирхамов (около 60 тысяч рублей).

В мире Ближний Восток ОАЭ Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В США назвали достойными заявления Путина по климату
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета