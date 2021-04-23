Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина в столице ОАЭ

Россия, Таджикистан и Узбекистан включены в список стран, жители которых с 25 апреля освобождаются от обязательного 10-дневного карантина после прилета в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Обновленный перечень опубликован на сайте департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, в числе которых также Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Япония, пишет ТАСС. Теперь для поездки в Абу-Даби россиянам нужна будет справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше, чем за 96 часов. Повторный тест нужно будет сделать после прилета.

Авиасообщение между Россией и ОАЭ было восстановлено в сентябре прошлого года. На фоне пандемии здесь продолжают действовать ограничения. Так, в Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40 процентов, а ресторанов, кафе, пляжей и парков - до 60 процентов. Ношение медицинских масок в ОАЭ является обязательным. За отсутствие маски предусмотрен штраф - три тысячи дирхамов (около 60 тысяч рублей).