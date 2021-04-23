Роструд напомнил о длинных выходных в мае

"В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на один час", - сообщили "Российской газете" в Роструде. А вот 7 мая будет полноценный рабочий день. Если работник хочет увеличить себе время отдыха, то он может взять отгул или несколько дней в счет отпуска. Никто не запрещает и работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Но в этом случае по закону их нужно оплачивать.
Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
А потом долгие выходные будут только осенью - 3-х дневная рабочая неделя и длинные выходные положены россиянам в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю работать будем с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.
Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря в этом году официальный выходной.