Samsung, подвинься. В Россию пришел смартфон с огромной батареей за 13 тысяч рублей

Компания Lenovo официально анонсировала в России новый смартфон K12 Pro, оснащенный аккумулятором высокой емкости - 6000 мАч. Его стоимость на первом этапе продаж (до 1 мая) составит 12990 рублей.

Смартфон K12 Pro. Фото: Lenovo

Lenono K12 Pro оснащается 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, работает на базе процессора Snapdragon 662 в паре с 4/128 Гб памяти.

Камера в смартфоне тройная и состоит из основного модуля 64 Мп (он заявлен как сверхширокоугольный), а также объективов для макро и портретной съемки.

На левой боковой грани смартфона расположена специальная кнопка вызова ассистента Google, на правой - кнопка включения и регулятор громкости. На задней панели находится сканер отпечатка пальца.

Операционной системой Android 10 (производитель обещает обновление до Android 11) поддерживает одновременный вывод на экран двух окон приложений. В Lenovo K12 Pro также присутствует модуль NFC, поддерживается быстрая зарядка через USB-C.

Конкурировать новинке придется с легендарным "долгожителем" Samsung Galaxy M21, который обладает приблизительно теми же характеристиками, но работает на фирменном процессоре Exynos 9611, однако гарантированно получит три года обновлений Android при цене около 17000 рублей. Еще один конкурент Lenovo K12 Pro - Redmi 9T.