Сбер выплатит акционерам рекордные дивиденды

На годовом общем собрании акционеры Сбербанка приняли решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей - 56% от чистой прибыли, из расчета 18,7 рубля на одну акцию. Как сообщили в кредитной организации, половина дивидендов - 211,2 млрд рублей - поступит в бюджет страны. Таким образом, Сбербанк повторил рекорд 2019 года, когда была выплачена рекордная для российского рынка дивидендная сумма - 50 процентов доходов компании.

Подводя итоги президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф констатировал: "В прошлом году Российская Федерация в лице Министерства финансов приобрела контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. За год стоимость этого пакета выросла более чем на 1,1 трлн рублей. Кроме того, в прошлом году Сбербанк направил в бюджет 325 млрд рублей налогов. Сегодня мы объявляем, что по итогам 2020 года наши акционеры, в том числе государство, второй год подряд получат рекордные для России дивиденды - 422,4 млрд рублей".

В марте принять такое решение акционерам рекомендовал наблюдательный совет Сбербанка. И в дальнейшем, согласно дивидендной политике до 2023 года, кредитная организация планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

"Когда мы оцениваем как используется прибыль организации, то как правило приветствуем, если она идет в инвестиции, а не в дивиденды, - говорит депутат и председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков. - Но в случае со Сбербанком, уже второй год подряд выплачивающим самые большие дивиденды в стране, ситуация выглядит несколько иначе. Принципиально важен тот факт, что это делает компания с государственным участием. Почему? Половина дивидендных выплат Сбербанка, а это 211 миллиардов рублей, поступит в государственный бюджет, в Фонд национального благосостояния. На днях глава государства в своем послании к Федеральному Собранию обозначил многочисленные меры социальной поддержки населения страны. Безусловно, дивиденды Сбербанка окажут существенное влияние на темпы решения задач, которые поставил перед нами глава государства. Не может не радовать, что эффективная деятельность крупнейшего банка России позволила ему направить огромные средства в бюджет. И это в свою очередь приведет к масштабному решению проблем граждан страны и окажет влияние на социально-экономическое развитие страны в целом".

При этом Анатолий Аксаков подчеркнул, что Сбербанк инвестирует значительные средства в развитие проектов мирового технологического уровня, являясь одним из ведущих локомотивов инновационного развития страны.

Сегодня на долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Он является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Несмотря на значительный рост расходов на резервы, за 2020 год его прибыль сократилась всего лишь на 10%.

"В прошлом году вышли результаты проверки Счетной палаты, которая выявила, что более 500 компаний с госучастием не перечисляли дивиденды в доходную часть федерального бюджета,- комментирует председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.- На этом фоне выделяется Сбербанк - крупнейший банк нашей страны, который щедро делится прибылью с акционерами, выплатив, как и в прошлом году, самую большую в истории России сумму дивидендов - 422 млрд рублей, что составляет более 50% от чистой прибыли. И половина из них пошла в казну государства, в Фонд национального благосостояния. После ковидного года перед нашей страной стоит множество непростых задач. В первую очередь, это поддержка населения, пострадавшего от пандемии. И, безусловно, деньги Сбербанка, выплаченные государству в виде дивидендов и налогов, станут неплохим подспорьем в решении этих социально-экономических задач. Хотелось бы надеяться, что другие акционеры также прислушаются к президенту страны и часть своих дивидендов направят на продвижение проектов, которые будут способствовать решению важных задач современной России".

В начале апреля Сбер отчитался о финансовых результатах за март 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 66,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 103,3 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 12,5% в годовом сопоставлении - до 130 млрд рублей, при этом комиссионный доход практически не изменился, составив 48,8 млрд. рублей. Банк располагает обширной филиальной сетью - около 14 тысяч точек обслуживает население по всей стране.

"Сбер первым из российских банков смог выплатить дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, тем самым повысив свою инвестиционную привлекательность, - акцентирует директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. - Такой объем выплат связан с тем, что банк сумел сохранить доходность в период пандемии за счет эффективного управления затратами и диверсификации бизнеса. Аналогичные планы есть и у ВТБ, однако они пока " в работе". Учитывая, что крупные госбанки являются маркетмейкерами на российском банковском рынке, можно ожидать, что подобная модель поведения распространится и на других крупных игроков, правда лишь в том случае, если им позволит их финансовое положение".