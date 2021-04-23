Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

Акционеры Сбербанка утвердили решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей (18,7 рубля на одну акцию). Половина этой суммы - 211,2 миллиарда рублей - поступит в бюджет страны, говорится в сообщении компании.

Таким образом, второй год подряд Сбербанк направит на дивиденды рекордную для российского рынка сумму.

В дальнейшем, согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у Российской Федерации в лице Минфина. За год стоимость этого пакета выросла более чем на 1,1 триллиона рублей.