Сенаторы запретили изымать домашних животных за долги

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 23 апреля, одобрил закон, запрещающий изымать домашних животных за долги владельцев. Поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс.

В заключении профильного комитета по конституционному законодательству отмечается, что в случае изъятия домашних животных в рамках исполнительного производства органы власти зачастую не могут обеспечить им необходимых условий содержания. А это уже подпадает под понятие жестокого обращения с животными, закрепленного в законодательстве еще в 2018 году, и может повлечь за собой ответственность по статье 245 Уголовного кодекса РФ (до пяти лет лишения свободы).

Кроме того, подчеркнул глава комитета Андрей Клишас, изъятие домашних животных, которые для многих становятся практически членами семьи, является формой психологического давления на владельца, которое не имеет ничего общего с взысканием долгов.

Одобренный сенаторами документ включает в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги, домашних животных, если они находятся на попечении владельца и не используются для предпринимательской деятельности. Это кошки, собаки и другие питомцы​​​.

Ранее такой же запрет был введен для сельскохозяйственных животных: племенного, молочного и рабочего скота, оленей, кроликов, птиц и пчел, которые не используются в коммерческих целях.