Школы определят график работы в мае в соответствии с указом президента

Президент Владимир Путин объявил о решении сделать дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими, объединив праздничные дни на Первомай и 9 мая.

Указ будет подписан в течении пятницы. Будут ли у школьников дополнительные каникулы в эти дни?

В Минпросвещения пояснили: школы определятся с графиком работы, как только будет подписан указ президента .

"В соответствии со статьей 28 Закона "Об образовании в РФ" образовательные организации внесут изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - уточнили в пресс-службе ведомства.