Сколько бы сегодня зарабатывали Пушкин, Толстой и Чехов

Электронные книги сегодня бьют все рекорды продаж. И произведения великих русских классиков пользуются большим успехом не только в традиционном бумажном формате, но и в электронном и аудио. В XIX веке многие популярные авторы получали солидные гонорары и отчисления за продажи своих произведений. Так, например, на "Анне Карениной" Лев Толстой заработал 20 000 рублей: тогда на эту сумму можно было купить дом в столице. А сколько бы писатель заработал сегодня? И кто из русских классиков, живи они в наше время, смог бы стать миллионером, получая только процент с продажи своих уже изданных книг. Подсчетами занялся книжный сервис "Литрес".

Самым успешным в современной России оказался бы Лев Толстой: его ежемесячный доход от продажи электронных и аудиокниг составлял бы не менее 1,142 миллиона рублей в месяц (до вычета налогов). Несколько лет работы, и писатель мог бы жить, ни в чем себе не отказывая, и заодно накопить на хороший дом в Подмосковье или арендовать апартаменты с прекрасным видом в Москва-Сити.

Всего лишь на несколько десятков тысяч отстал бы от Льва Николаевича Антон Павлович: ему процент с продажи "Вишневого сада", "Трех сестер", "Дамы с собачкой" и других произведений в цифровом формате приносил бы не менее 1,114 миллиона рублей в месяц. С таким доходом Чехов вполне мог себе позволить свободно путешествовать по Европе.

Лидер всех рейтингов популярности, "наше все" Александр Пушкин оказался в финансовом плане не столь успешным: его ежемесячный доход составил бы не менее 800 тысяч рублей. Этого бы хватило на достойное содержание большой семьи, однако, чтобы одеваться как лондонский денди и вести по-настоящему светский образ жизни Александру Сергеевичу пришлось бы задуматься о написании еще одного "Евгения Онегина".

В пятерку самых коммерчески успешных классиков также вошли бы Федор Достоевский и Николай Гоголь. И если автор "Преступления и наказания" и "Братьев Карамазовых" мог бы позволить себе безбедный образ жизни с доходом, превышающим 780 тысяч рублей в месяц. То Николаю Васильевичу пришлось бы довольствоваться более скромным ежемесячным заработком - около 490 тысяч рублей.

Кто еще из отечественных классиков мог бы прожить на доход от продаж электронных и аудиокниг? Так, Александр Куприн зарабатывал бы чуть более 317 тысяч рублей, Михаил Лермонтов - более 250 тысяч, Максим Горький - около 240 тысяч и Сергей Есенин - примерно 200 тысяч рублей.