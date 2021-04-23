СМИ: Байден намерен повысить налоги для богатых

Президент США Джо Байден намерен почти в два раза увеличить налоги для богатых. Как сообщает агентство Bloomberg, если эти планы удастся реализовать, налоговая ставка на прирост капитала для зарабатывающих свыше 1 миллиона долларов в год возрастет до 39,6 процента. Это будет самое значительное повышение налога с 1993 года.

В настоящее время ставка составляет 20 процентов. С учетом дополнительного сбора на инвестиционный доход (3,8 процента) после изменения системы налогообложения состоятельным инвесторам придется отдавать государству 43,4 процента своих доходов.

Вырученные средства предполагается направить на финансирование образования и учреждений для детей, поддержку американских семей.