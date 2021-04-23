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23.04.2021 08:20
Рубрика: Власть

Со стороны Тихого океана к нашей госгранице приближался самолет-разведчик США

Текст: Иван Петров
В пятницу над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице Российской Федерации неопознанная воздушная цель. Ее обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.

Для опознания объекта и недопущения нарушения нашей в небо был поднят истребитель МиГ-31, входящий в состав дежурных сил ПВО Восточного военного округа.

Фото: youtube/ Минобороны России
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Отмечается, что при подлете экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель - ею оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США.

Непрошеный гость был сопровожден нашими летчиками над акваторией Тихого океана. "После разворота иностранного военного самолета российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - рассказали в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота.

Подчеркивается, что полет истребителя МиГ-31 выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Власть Безопасность Правительство Минобороны РГ-Видео

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