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23.04.2021 11:57
Рубрика: Власть

Совфед одобрил штрафы за неправомерное использование знака СМИ на митингах

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы для тех, кто выдает себя за журналиста на массовых мероприятиях.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Неправомерное использование знака работника СМИ, согласно документу, будет наказываться штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, журналисты на массовых мероприятиях должны держать на виду знак, указывающий на их статус, при этом им запрещается принимать участие в акции, например, выкрикивать лозунги.

Утвержден отличительный знак для журналистов на митингах

Этим же законом вводится административная ответственность за упоминание в СМИ, в том числе - электронных, сообщений СМИ-иноагентов без указания статуса последних. Штрафы составят от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.

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