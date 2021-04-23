Совфед одобрил запрет на иностранное гражданство для чиновников

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил два закона, которые ввозят запрет на иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом для государственных и муниципальных чиновников.

Документы были внесены в Госдуму президентом во исполнение новых положений Конституции РФ, они затрагивают в общей сложности 25 нормативных актов.

Согласно поправкам, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Чиновники, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее в законодательство РФ уже были внесены аналогичные изменения, касающиеся депутатов Госдумы, сенаторов, судей и прокуроров.