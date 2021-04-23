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23.04.2021 08:41
Рубрика: Общество

Нейросеть раскрыла тайну создания библейских свитков Мертвого моря

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда ученых из университета Гронингена в Нидерландах с помощью искусственного интеллекта выяснила историю создания свитков Мертвого моря. Оказалось, что библейские рукописи возрастом более двух тысяч лет написаны не одним автором, а группой писцов.

Фото: iStock
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Для исследования, как сообщает издание PLOS One, выбрали Книгу пророка Исаии из Кумранской пещеры. Вначале потребовалось обучить нейросеть отделять текст письма от фона пергамента или папируса.

"Это важно, потому что древние следы чернил непосредственно связаны с движением мышц человека и являются индивидуальными",- объясняет профессор Ламберт Шомакер.

Для сравнительного анализа была выбрана древнееврейская буква Алеф, которая встречается пять тысяч раз. Анализ текстурных и аллографических особенностей показал, что 54 колонки текста в Великом свитке Исайи делились на две различные группы. Некоторые аспекты и расположение текста привели ученых к предположению, что после 27-го столбца появился новый писец, но сохранивший стиль и почерк предыдущего автора.

Исследователи уверены - сходство в почерке предполагает, что писцы могли пройти одинаковую подготовку в школе или семье, например, "отец научил сына писать".

Благодаря научной работе ученые могут исследовать свитки Мертвого моря на микроуровне. Такой детальный анализ поможет больше узнать о древнем обществе, в котором создавались рукописи.

Наука Общество История В мире Европа Нидерланды

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