Впервые в истории ученые нашли способ удержания антивещества

Ученые под руководством профессора физики Нильса Мадсена (Niels Madsen) из университета Свонси (Swansea University) сообщили об открытии способа улавливания и охлаждения антивещества, созданного в ускорителе элементарных частиц. Об этом сообщает theconversation.com.

Антивещество или антиматерия это двойник материи Вселенной, но с противоположным электрическим зарядом. Такова одна из концепций физики. Но раньше антивещество было неуловимо, поскольку, созданное в ускорителе элементарных частиц, уничтожало само себя, входя в контакт с материей.

Нильс Мадсен сообщил о способе улавливания и охлаждения антивещества лазером на время, необходимое для его фиксации и изучения. Для этого созданные атомы антиводорода загоняются в вакуумную электромагнитную ловушку, охлаждаемую жидким гелием. Затем, чтобы еще больше уменьшить движение антиатомов в самой ловушке, их облучили лазерным светом. Используя целенаправленное лазерное охлаждение, удалось снизить температуру хранимого антиводорода в десять раз.

В этом состоянии уже можно было проводить измерения в антиводороде (ключевого атомного перехода между двумя энергетическими состояниями атома). Точность измерений составила 12 знаков после запятой и это лучший показатель для антиводорода на сегодня.