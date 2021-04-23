Стало известно о роли Кравчука в развале СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который в настоящее время возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, несет персональную ответственность за развал Советского Союза. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил Виктор Мироненко, который в 1986-1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, с 1988 по 1990-й - членом ЦК КПСС, а с 1989 по 1991-й - народным депутатом СССР.

По его словам, основная ответственность лежит на тогдашних руководителях РСФСР, в частности Борисе Ельцине, впоследствии первом президенте России. "Вина лежит и на тогдашнем украинском руководстве, точнее персонально на Леониде Кравчуке", - отметил Мироненко.

Вспоминая события 30-летней давности, он рассказал, как в августе 1991 года, незадолго до ГКЧП, Кравчук заявил Михаилу Горбачеву, что не будет подписывать новый союзный договор до осени. Свою позицию он объяснил решением Верховного совета Украины. По словам Мироненко, это значило, что Ельцин и Кравчук уже успели договориться между собой. "Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", - отметил бывший соратник Горбачева.

По его мнению, именно позиция украинского руководства предопределила последующие события. "Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие", - считает Мироненко.

Страны Прибалтики и Закавказья к тому моменту уже фактически откололись, и их нельзя было вернуть. Но шанс спасти СССР еще был. "Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?" - заключил Мироненко.