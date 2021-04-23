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23.04.2021 15:22
Рубрика: Общество

Студентов отправят на рыбалку

Текст: Татьяна Карабут

Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) договорились возобновить советскую практику стажировок курсантов учебных заведений, подведомственных Росрыболовству. Соглашение об этом подписано на расширенном заседании Коллегии Росрыболовства 23 апреля.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
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Студентов вузов и учащихся среднего профобразования будут отправлять на практику на предприятия рыбной отрасли в разных регионах страны с возможным последующим трудоустройством. Таким образом, в отрасли частично будет закрыт вопрос дефицита квалифицированных кадров. Прохождение практики на предприятиях позволит выпускать подготовленных специалистов, востребованных отраслью, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Сегодня очень важно обеспечить модернизацию отрасли высококвалифицированными кадрами, строятся новые береговые предприятия, на промысел выходят новые суда, появляются новые рабочие места. Конечно, у предприятий появляется задача заинтересовать молодежь конкурентоспособным предложением", - пояснил он.

По данным Росрыболовства, сейчас размер средней зарплаты в рыбной отрасли находится на третьем месте после финансового сектора и сектора добычи полезных ископаемых. В 2020 году, по данным Росстата, в рыболовстве и рыбоводстве она выросла на 5,8% и составила 93,7 тыс. рублей, в сфере переработки - на 2,5% до 52 тыс. рублей. А с 2014 года фонд оплаты труда в рыбной отрасли вырос почти вдвое до 150 млрд рублей и продолжает расти.

При этом к 2030 году среднегодовая численность работников отрасли к 2030 году должна вырасти со 120 до 160 тыс. человек - в том числе благодаря реализация проектов в рамках первой и второй волны программы инвестквот, а также развитию аквакультуры и марикультуры, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его оценке, только потенциал роста числа занятых в рыбной отрасли Дальнего Востока к 2026 году составляет 35-30%.

"Потребность отрасли в таких работниках очевидна и рыбопромышленники готовы "взращивать" свои будущие кадры. Организация практики выгодна всем - учащиеся смогут попробовать себя в профессии и наработать опыт, а предприятия - сформировать резерв из талантливых молодых специалистов" - отметил Зверев.

Общество Образование Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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