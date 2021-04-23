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Рубрика: В мире

Турция выдала ордер на арест криптобосса-миллиардера

Текст: Максим Макарычев

Турция выдала международный ордер на арест основателя платформы для торговли криптовалютой. Государственные СМИ сообщают, что 27-летний Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию с якобы двумя миллиардами долларов, полученными от 391 тысячи инвесторов.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Министерство юстиции Турции начало судебное разбирательство по делу об аресте и экстрадиции Озера из столицы Албании Тираны, сообщает агентство Anadolu, добавив, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу разговаривал со своим албанским коллегой по телефону. Интерпол выпустил красное уведомление для Озера в пятницу после получения запроса из Анкары. В пятницу турецкая полиция начала рейды в восьми различных городах, включая Стамбул, где они произвели обыск в штаб-квартире компании и изъяли компьютеры и цифровые материалы. Официальные лица также заморозили банковские счета Озера. Сам бизнесмен назвал выдвинутые против него обвинения "безосновательными" и сказал, что находится в Албании для рабочих встреч.

Все больше людей в Турции предпочитают использовать криптовалюту, чтобы защитить свои сбережения от резкого падения стоимости местной валюты - лиры. Но турецкий рынок криптовалют не регулируется. На прошлой неделе Турция заявила, что запретит использование криптовалют для оплаты товаров и услуг с 30 апреля, отмечает ВВС.

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