Турция выдала ордер на арест криптобосса-миллиардера

Турция выдала международный ордер на арест основателя платформы для торговли криптовалютой. Государственные СМИ сообщают, что 27-летний Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию с якобы двумя миллиардами долларов, полученными от 391 тысячи инвесторов.

Министерство юстиции Турции начало судебное разбирательство по делу об аресте и экстрадиции Озера из столицы Албании Тираны, сообщает агентство Anadolu, добавив, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу разговаривал со своим албанским коллегой по телефону. Интерпол выпустил красное уведомление для Озера в пятницу после получения запроса из Анкары. В пятницу турецкая полиция начала рейды в восьми различных городах, включая Стамбул, где они произвели обыск в штаб-квартире компании и изъяли компьютеры и цифровые материалы. Официальные лица также заморозили банковские счета Озера. Сам бизнесмен назвал выдвинутые против него обвинения "безосновательными" и сказал, что находится в Албании для рабочих встреч.

Все больше людей в Турции предпочитают использовать криптовалюту, чтобы защитить свои сбережения от резкого падения стоимости местной валюты - лиры. Но турецкий рынок криптовалют не регулируется. На прошлой неделе Турция заявила, что запретит использование криптовалют для оплаты товаров и услуг с 30 апреля, отмечает ВВС.