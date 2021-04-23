Ученые оценили эффективность вакцины от коронавируса в виде кефира

Эффективность вакцины от коронавируса в виде кефира составит свыше 60%. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чуконин.

Он напомнил, что в таком виде препарат разработан в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится на завершающей стадии доклинических исследований. Предполагается, что защитить себя от коронавируса можно будет без укола, а просто, выпив кисломолочный продукт, в котором находятся полезные бактерии. Это - специально созданные пробиотики, помогающие нашему организму распознавать опасный белок коронавируса.

По словам Чуконина, после вакцины в виде кефира в организме вырабатываются иммуноглобулины класса A, которые защищают слизистые оболочки. Образующийся иммунитет называется мукозальным.

Вице-президент РАН также отметил, что производить такую вакцину проще, чем другие, поэтому объемы масштабирования по сравнению с ними могут вырасти в 10 раз и составить свыше одного млрд доз в год. Препарат может стимулировать иммунитет у людей, которые ранее прививались другими вакцинами или переболели с низким уровнем образования антител.