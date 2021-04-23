Утвержден график ОГЭ для девятиклассников

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ), который школьники сдают после девятого класса.

В 2021 году ОГЭ пройдет с 24 мая по 2 июля и только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору сдавать не придется.

Итак, 24 и 25 мая девятиклассники сдадут русский язык, а 27 и 28 мая - математику.

Резервные дни для сдачи: 8, 16, 30 июня и 2 июля. Дополнительный период запланирован на 3, 6, 13, и 15 сентября.

Чем можно пользоваться на экзамене? Разрешены орфографические словари, линейки для построения чертежей и рисунков (без справочной информации) , а также справочные материалы с основными формулами пройденного курса математики.

Вместе с приказом по ОГЭ утвержден и график государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) у учеников 11-х классов.

Это экзамены по русскому и математике для тех, кто решит не поступать в вузы. Напомним, в 2021 году им разрешено не сдавать ЕГЭ.

ГВЭ по русскому языку для выпускников назначен на 25 мая, по математике - на 28 мая.

Резервные дни: 8 и 16 июня. Предусмотрены и два дополнительных периода для тех, кто пропустит экзамены в основной период по болезни или другой уважительной причине: первый - 13 июля и 17 июля, второй - 3, 6, 13 и 15 сентября.