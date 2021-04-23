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23.04.2021 14:10
Рубрика: Культура

В Центральном музее ВС РФ открыта экспозиция "Помнит мир спасенный"

Текст: Владимир Емельяненко
Документы и телеграммы эпохи Второй мировой войны, секретная переписка лидеров стран-союзниц в борьбе против фашизма, поздравления СССР от многих стран мира с Победой, - свыше 150 тысяч рассекреченных исторических свидетельств представлены на отрытой в Центральном музее Вооруженных сил России выставке "Помнит мир спасенный". Также основу экспозиции составили оригиналы и факсимиле официальных посланий, шифровок и телеграмм от глав государств антигитлеровской коалиции, их переводы на русский язык с пометками Сталина и маршалов Победы.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- Выставка дает возможность увидеть своими глазами уникальные документы - телеграммы лидеров государств, дипломатические послания со всех концов мира, письма граждан из освобожденных республик Советского Союза, - заявил на открытии экспозиции "Помнит мир спасенный" председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. - Все эти документы проникнуты искренней признательностью перед победителем и осознанием действительно огромного масштаба совершенного подвига.

Фото: РИА Новости
Черчилль, Трумэн и де Голль в оригиналах на выставке в Москве

Сергей Нарышкин заметил, как документы передают время и показывают то, как весной 1945 года в ведущих столицах мира давали клятвы и заверения, что никогда не забудут подвиг тех, кто сокрушил фашизм и принес народам свободу, - советский народ. А Красную Армию и Советский Союз называли "героическим и могущественным союзником", создавшим, по словам генерала де Голля, "один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей".

Все это можно увидеть и прочитать на выставке. Ее самые ценные экспонаты - недавно рассекреченные документы, которые хранились в тематических делах и архивах Политбюро ЦК КПСС. Теперь вниманию зрителей представлены письма и шифрограммы за подписью Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Мао Цзэдуна и многих других политических и общественных деятелей ведущих стран мира. Среди писем благодарности особое место занимают письма с оккупированных и освобожденных Красной Армией территорий - Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии.

Сергей Нарышкин заметил, что выставка открыта накануне 76-летия со дня исторической встречи на Эльбе союзных войск СССР, США и Великобритании.

- 25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и англо-американских войск, которая стала символом боевого братство стран-союзниц. - напомнил Сергей Нарышкин. - Далее был воздвигнут красный флаг Победы над Рейхстагом - символ триумфа нашего народа, триумфа государства Советский Союз. Мужество, самопожертвование, героизм бойцов и командиров Красной армии вызывали искреннее восхищение лидеров стран "Большой тройки".

Выставка "Помнит мир спасенный" подготовлена Российским государственным архивом новейшей истории (РГАНИ) и РИО под эгидой Федерального архивного агентства.

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