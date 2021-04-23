В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал

Пока что семьи не могут потратить материнский капитал на жилье, если не хотят брать ипотеку. В Госдуме предложили это исправить.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") отправил обращение на данную тему на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT. В своем письме он предложил убрать ограничение на использование средств на покупку недвижимости без ипотеки.

Парламентарий объяснил, что без такого кредита воспользоваться деньгами сразу после рождения ребенка нельзя. Приходится ждать три года. А ведь за этот срок квартира или дом могут значительно подорожать.

Необходимо поддержать молодые семьи и позволить им обращаться за получением маткапитала непосредственно после рождения ребенка, резюмировал парламентарий.