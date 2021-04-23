В Госдуму внесен проект о выплатах родителям школьников

Так как все необходимое для школы подорожало, парламентарии предложили доплатить родителям учеников. В Госдуму внесен законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей к началу учебного года.

Авторами выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Согласно поправкам, родителям (опекунам, попечителям) будет дано право на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данных средств, ее коэффициент определит правительство.

Авторы ставят условие - ребенок должен иметь российское гражданство.

Представители ЛДПР объясняют необходимость поправок тем, что бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 20 тысяч рублей. Не для всех это подъемно - особенно в условиях сложностей из-за пандемии.

Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2021 года.

Авторы привели также расчеты расходов. Численность школьников в 2021 году, по их оценке, составит 16,5 млн человек. Если за получением ежегодной выплаты обратятся все имеющие на это право родители (опекуны, попечители), то дополнительные расходы федерального бюджета могут составить 165 млрд рублей в год.

Кабмин в прилагаемом заключении указал, что в законопроекте не конкретизированы условия получения данной выплаты. Это чревато рисками нарушений. Кроме того, финансирование расходов предлагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния, что не соотносится с целями создания указанного фонда. Отзыв отрицательный.