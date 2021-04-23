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Рубрика: В мире

В Киеве отказались вести переговоры с ЛНР И ДНР

Текст: Юрий Когалов

Украинская сторона открыто призналась, что выполнять Минские соглашения не собирается. Как заявил советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович, Киев не будет вести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Свою позицию он объяснил тем, что президент России Владимир Путин в ответ на предложение Киева провести переговоры по Донбассу заявил, что для решения существующих проблем руководство Украины должно в первую очередь договариваться с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин тут же подтвердили свою готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Но Киев под надуманным предлогом опять упустил возможность разрешить кризис. Арестовичу не понравилось, что российская сторона назвала ЛНР и ДНР республиками.

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