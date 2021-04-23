Все археологи мечтают о подобной находке, поэтому для Лэй Юя это была огромная удача. Лэй - главный археолог, руководящий раскопками в руинах Саньсиндуй в городском уезде Гуанхань провинции Сычуань.

Найденная в 1986 году бронзовая маска (слева) имеет ту же форму, что и недавно обнаруженная золотая маска. Фото: Синьхуа

Руинам больше 3200 лет, и Лэй считал, что все самые потрясающие артефакты там уже давно найдены. Саньсиндуй, однако, мог предложить гораздо больше.

Случайное обнаружение в 1986 году двух "жертвенных ям" - по крайней мере, таковыми их считают большинство ученых из-за разбитых и обгорелых предметов, которые в них находятся, - стало невероятным открытием. Тогда в ямах номер один и номер два в Саньсиндуе нашли более тысячи артефактов, включая множество бронзовых предметов с необычными отметками, а также статуэтки, маски с человеческими лицами и выпученными глазами и "чудесное дерево" высотой 3,95 метра, которое, как полагают эксперты, почитали как лестницу на небеса.

Саньсиндуй обнаружили в 1929 году, а первые научные раскопки провели в 1934-м. Ими руководил американский ученый Дэвид Крокетт Грэм, который был также директором музея в Чэнду. Однако потрясения следующих десятилетий прервали раскопки в руинах, и его значение оставалось неизвестным до 1980-х годов, когда было сделано открытие. "Наши археологические изыскания в Саньсиндуе не прекращались, - говорит Лэй, который является также научным сотрудником при Научно-исследовательском институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань. - Но никто всерьез не верил, что там могут быть другие жертвенные ямы".

На двенадцати квадратных километрах руин Саньсиндуй постоянно находили руины городских стен, фундаменты и захоронения. Это крупнейшие останки доисторического города в верховьях реки Янцзы, что в итоге заставило ученых сосредоточиться на поисках главного святилища руин. С 2019 по 2020 год рядом с первыми двумя ямами было найдено еще шесть (номер три - номер восемь) - их размер варьируется от 3,5 до 19 квадратных метров, а с октября 2020 года ведутся тщательные раскопки, в ходе которых обнаружено около 500 артефактов.

Новые виды бронзовых предметов ставят перед учеными новые вопросы

20 марта Лэй и его команда сообщили о находке в Чэнду, административном центре провинции Сычуань, и новость сразу взбудоражила пользователей социальных сетей. Команда Лэя нашла множество предметов, которые потенциально могут стать национальным достоянием. Найденная в яме номер пять необычная золотая маска, похожая на обнаруженные ранее бронзовые маски, - одна из самых ярких среди недавних находок.

Бронзовые маски и "чудесные деревья" находят и сегодня, также было найдено более сотни слоновых бивней. Обгоревшие статуэтки и нефрит, возможно, могут послужить доказательствами теории археологов о том, что эти ямы - жертвенные. "Качество этих бронзовых предметов даже выше по сравнению с теми, что были найдены в 1986 году", - говорит Лэй.

Археологи проводят раскопкив руинах Саньсиндуй. Фото: Ма Да / для China Daily

Однако новые виды бронзовых предметов ставят перед учеными новые вопросы. Дальнейшего изучения, как считает Лэй, требует, например, украшение в виде животного с бычьей головой и телом дракона. Загадку представляет также скульптура высотой 1,3 метра - коленопреклоненный человек с сосудом на голове. "Эти предметы свидетельствуют о блестящем воображении древних жителей Саньсиндуя", - отметил Лэй.

Когда эти необычные и таинственные артефакты были впервые обнаружены в 1986 году, воображение публики захватило множество теорий, самая захватывающая из которых предполагала, что культура Саньсиндуй была подвержена внеземному влиянию. "Благодаря новым археологическим находкам публика может снова обратиться к научному подходу определения истоков культуры Саньсиндуй, - считает профессор Северо-Западного университета в городе Сиане провинции Шэньси Чжао Цунцан. - Культуры созданы людьми. Если мы сможем ответить на вопросы о людях, живших в Саньсиндуе, нам будет легче понять загадочные аспекты их культуры".

Кем же были эти люди? Ученые считают, что вероятнее всего Саньсиндуй принадлежал древнему царству Шу, которое просуществовало больше тысячи лет, пока не пало под натиском могущественного царства Цинь в период Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.). О царстве Шу осталось множество легенд, но недостаточно исторических документов. Хотя в разговорной речи провинцию Сычуань до сих пор иногда называют Шу. Для лучшего и более глубокого понимания древнего царства был предпринят научный проект.

Одна из находок в руинах Саньсиндуй - изящное "чудесное дерево". Фото: Ван Кайхао / China Daily

В Саньсиндуй были найдены фундаменты зданий. "Это помогает нам понять, как в общих чертах выглядел участок жертвоприношения. Наш следующий шаг - выяснить, как проходили обряды", - рассказал Лэй. Профессор Института археологии и музейного дела Пекинского университета Сунь Хуа полагает, что дальнейшее изучение ям, их устройства и фундаментов позволит лучше понять, как было устроено доисторическое святилище. "Часто религиозные обряды - это важнейшие церемонии. Если нам удастся найти полный набор церемониальных предметов, которые использовались во время жертвоприношений и которым более 3000 лет, это станет мощной отправной точкой к пониманию религии жителей царства Шу и их мировоззрения", - говорит он.

Новые находки могут помочь более подробно узнать, как жили люди царства Шу и тем самым связать мифы, передававшиеся из поколения в поколение, с другими культурными аспектами этой когда-то процветавшей цивилизации. Например, в почве ямы номер четыре обнаружили шелк. Это отсылает к легенде о Цань Цуне, первом правителе древнего царства Шу, который считался знатоком в деле разведения шелковичных червей.

"Жизненный цикл шелковичного червя очень короткий. Для древних китайцев он стал своеобразным символом жизни и смерти, - рассказала научная сотрудница Музея китайского шелка в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян Чжоу Ян. - Поэтому изначально из шелка не изготавливали элегантную одежду: его использовали в качестве медиатора, который соединял людей с небесами. Так что обнаружение шелка в жертвенной яме - это важное открытие".